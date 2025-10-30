Una soltera de ‘First Dates’ sufre una bajada de azúcar y se ve sorprendida con una confesión sexual

First Dates ha vuelto a abrir sus puertas. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los programas más vistos de Cuatro. Y es que, cada vez son más los solteros que acuden con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Un encuentro televisivo que, el pasado miércoles, 29 de octubre, nos presentó a José, un instalador catalán, de 53 años. «Llevo desde 2018 sin tener una cita. He conocido gente, pero el menú está muy mal. He tenido buenas parejas, pero era un capullo que solo pensaba con mis partes. Y ahora que pienso que con la cabeza no hay nadie», dijo en su presentación.

Su cita fue Adela ‘Deli’, una soltera de Cáceres, de 47 años, que llegó con un ramo de flores para el hombre que sería su cita. «Me considero una persona muy romántica y detallista. El amor y la belleza está en los pequeños detalles», indicó en su presentación. Sin embargo, la primera impresión de la pareja de solteros no era la mejor. «No es el tipo de mujer que a mí me atrae», comentó disgustado el soltero.

«No me pone nada. No me gustan las dilataciones», sentenció ella. Pero, no fue lo único que no marchó bien de la velada. La participante, de un momento a otro, comenzó a sentirse indispuesta. De hecho, el soltero tuvo que solicitar ayuda al equipo del programa. «Creo que me está dando una bajada de azúcar. ¿Puedes pedir pan?», le pidió la participante a su cita. «¡Perdona! Le está dando una bajada de azúcar», anunció José.

«Tengo hiperinsulinismo y me baja el azúcar. No me voy al suelo, pero empiezo a sudar, me mareo, me pongo blanca, me tiemblan las manos… Se pasa muy mal», le explicó Adela. Fue entonces cuando el catalán decidió levantarse de su asiento para abanicar a la mujer y darle un poco de aire con una servilleta. Pero, este inofensivo momento acabó por convertirse en uno completamente incómodo para ella.

La decisión final de ‘First Dates’:

«Menudas tetotas más gordas, me encantan», comentó él. «Es que mi escote es poderoso», confesaba la soltera. Pero, con el equipo de cámaras de First Dates se sinceró. «Creo que hay una cosa que se llama educación y cuando no conoces a una persona no sabes cómo se va a tomar ciertos comentarios. Lo mejor es ir despacio», opinó. Eso sí, no serían las únicas palabras de José que incomodarían a Adela.

Por ello, en la decisión final del programa no hubo sorpresas. «No me siento atraída por él», sentenció ella. Ambos no tendrán una segunda cita por falta de química. Pero, antes de regresar a sus respectivas casas, la soltera volvió a sentirse un poco mal. «Lo siento, te estoy dando la cita», le dijo con humor.