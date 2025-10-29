Una soltera de ‘First Dates’, decepcionada al conocer los hobbies de su cita: «Me aburre»
"Me aburre como una ostra", espetó la soltera al equipo de 'First Dates'
No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión para tratar de encontrar a su media naranja. El pasado martes 28 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, tuvieron la oportunidad de conocer a Catalina, una comercial de banca jubilada de 61 años que llegaba desde Salamanca. Su objetivo era encontrar a un hombre que no fuese «un cromañón». Pero no todo queda ahí, puesto que, entre sus peticiones, comentó que quería tener «una pareja del siglo XXI» que se implique y tenga cierta conversación.
Su cita para esa noche era Francisco, un empresario de 64 años que llegaba desde un pueblo situado en la provincia de Salamanca. Entre otras tantas cuestiones, el soltero no dudó en definirse como «especialmente tímido» pero, a priori, podría llegar a ajustarse a lo que Catalina está buscando en First Dates. En cuanto a las primeras impresiones, a pesar de haber tenido que volver a preguntarle su nombre porque se le había olvidado por completo, Francisco confesó haber sentido cierta atracción por su cita. Algo completamente diferente a lo que ella pensaba, puesto que consideraba que no tenía esa «presencia» que ella necesitaba. A pesar de todo, no se negó a darle una oportunidad para tratar de conocerle un poco más y ver si, de esta manera, sentía esa chispa. Entre otras cuestiones, no tardó en escuchar todo lo que tenía para contarle sobre su vida.
«A mí lo que más me gusta es pasear. A mí pasear, por ejemplo, por la zona vieja de Salamanca me encanta. Pasear por el campo me encanta», comentó Francisco, y añadió: «Además, soy setero, estoy con una asociación del Boleto Negro», explicó, respecto a lo que le gusta a hacer en su tiempo libre.
Unas confesiones que, desde luego, no convencieron en absoluto a Cati. Tanto es así que optó por sincerarse con el equipo de First Dates: «Puf… Le gusta pasear por el campo y lo del tema micológico, que a mí me aburre como a una ostra». Por si fuera poco, se mostró aún más contundente: «Coger setas me aburre».
Tras haber disfrutado de una cena agradable, llegó la decisión final en First Dates. Francisco no tardó en dar a conocer si le gustaría volver a ver a la salmantina: «A mí sí me gustaría tener una segunda cita con Catalina y si a ella le parece bien que nos sigamos viendo y conociendo, pues sí». La respuesta de ella no tardó en llegar, y no fue la que él esperaba, ni mucho menos.
«Yo no tendría una segunda cita como tema amoroso. No tendría una segunda cita contigo por esos derroteros», comenzó diciendo la comensal. Acto seguido, fue mucho más allá: «Yo no he tenido esa chispa que necesito al conocerte, ni tampoco he tenido una sensación de sensualidad contigo en nuestra conversación».
Temas:
- First Dates