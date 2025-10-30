Federico Jiménez Losantos vuelve a Palma con su programa en directo desde el Auditórium

El equipo de Es la Mañana de Federico se desplaza a Mallorca para un especial en directo con el sello del programa: análisis, entrevistas y crónica social ante el público de Palma este viernes. El desplazamiento a la isla es de todo el equipo encabezado por Federico Jiménez Losantos.

El programa empezará, como cada día, a las 6.00 horas y a partir de las 8.00 horas contará con público en directo en la Sala Mozart del Auditórium. Después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación del caso Mascarillas en el Senado llegará el momento del análisis con Francisco Marhuenda, José Alejandro Vara y Rosana Laviada.

Además, la actualidad de Baleares tendrá un espacio destacado con entrevistas a la presidenta del Govern, Marga Prohens; al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Por otra parte, habrá otros contenidos y protagonistas, destacando a partir de las 10.00 horas, la crónica rosa con Isabel González, Dani Carande y Carlos Pérez Jimeno. La expectación es máxima entre los oyentes de la cadena en Mallorca, después de la concurrida experiencia anterior. El año pasado realizó igualmente un programa especial, que concluyó a las 12.00 horas, con la firma de libros de Federico Jiménez Losantos y fotos con el comunicador, como también está previsto este viernes.