Adiós a los petardos en las Fallas 2025: el cambio radical que lo cambia todo

Las Fallas de Valencia son una de las festividades más esperadas del año, un evento que atrae a miles de turistas y que se caracteriza por sus enormes monumentos, fuegos artificiales, petardos y un sinfín de actividades que inundan las calles de la ciudad. Sin embargo, en las últimas ediciones, las autoridades han buscado implementar nuevas medidas para equilibrar la celebración con el bienestar de los residentes, animales y la preservación del patrimonio histórico. Las Fallas 2025 no serán una excepción, y el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado un conjunto de restricciones y regulaciones que afectan a la pirotecnia, los horarios de los petardos y la instalación de puestos de venta ambulante.

La regulación del uso de petardos es uno de los aspectos más importantes de las Fallas 2025. El ruido generado por la pirotecnia ha sido una fuente constante de molestias para los vecinos, especialmente para aquellos con animales domésticos. Para mitigar estos inconvenientes, se han establecido franjas horarias específicas en las que se prohíbe el uso de petardos, de modo que los ciudadanos puedan disfrutar de las festividades sin causar daños a su entorno. Además, la normativa sobre la instalación de puestos de venta ambulante, como churrerías y buñolerías, también ha experimentado cambios.

Restricciones para el uso de petardos en las Fallas 2025

Una de las principales novedades para las Fallas 2025 es la restricción en los horarios para tirar petardos. Con el fin de reducir el impacto de la pirotecnia, el Ayuntamiento ha establecido franjas horarias en las que está prohibido disparar petardos.

Por ejemplo, el 8 de marzo, se prohíbe el uso de petardos entre las 22:00 horas y las 07:30 del día siguiente, y desde el 9 hasta el 19 de marzo, la restricción será de 02:00 a 07:30 horas. A partir del 20 de marzo, la prohibición se extiende desde la medianoche, a menos que sea necesario para la «Cremà» de las fallas.

Además, se recomienda no disparar artificios pirotécnicos entre las 9:00 y las 10:00 horas y entre las 15:00 y las 17:00 horas, salvo en situaciones excepcionales como la recogida de la fallera mayor de una comisión fallera. Estas franjas horarias se establecen para permitir a los vecinos descansar o pasear con sus mascotas sin verse afectados por el ruido de los petardos. Aunque las recomendaciones no son obligatorias, se espera que la ciudadanía las cumpla de manera responsable. De no seguir estas indicaciones, se pueden imponer sanciones.

Otras medidas

Otra de las medidas introducidas en el Bando Fallero 2025 tiene que ver con la instalación de puestos de venta ambulante, como churrerías y buñolerías. Este año, se han establecido ciertas limitaciones para garantizar que la venta ambulante no interfiera con la imagen histórica de Valencia. Los puestos no podrán superar los 3,5 metros de altura y deberán ubicarse en zonas donde no oculten ni distorsionen la vista de edificios históricos y monumentos emblemáticos de la ciudad. La Policía Local será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas normativas.

Las carpas falleras y los puestos de venta ambulante también están sujetos a normativas de instalación y desmontaje. El periodo autorizado para la instalación de carpas es del 4 al 6 de marzo de 2025, y se tienen que desmontar antes del 20 de marzo. Por su parte, los puestos de buñolerías y mercadillos se podrán instalar a partir del 27 de febrero, pero también habrá que retirarlos antes del 20 de marzo. Estas fechas están pensadas para garantizar una buena organización de los eventos y minimizar las molestias a los residentes de la ciudad.

La contaminación acústica es uno de los principales problemas asociados a las Fallas, especialmente debido al volumen de los petardos y los fuegos artificiales. En respuesta a este problema, el Ayuntamiento de Valencia ha modificado la ordenanza sobre contaminación acústica para reducir el impacto del ruido en la comunidad. Las carpas instaladas en espacios públicos no podrán superar los 85 decibelios y deberán contar con un limitador de sonido, aunque estarán exentas de la obligación de disponer de un registrador. Las verbenas y discomóviles, por su parte, tendrán que cumplir con un límite de 90 decibelios y deberán contar con equipos que limiten y registren el sonido.

El Bando Fallero 2025 también regula la venta de alcohol en las zonas habilitadas para ello. A partir de este año, se permitirá la comercialización de bebidas alcohólicas hasta las 4:00 de la mañana, una hora más que en años anteriores. Esta medida tiene como objetivo ofrecer mayor flexibilidad a los festejos nocturnos y permitir que los asistentes puedan disfrutar de las celebraciones durante más tiempo.

Las nuevas medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Valencia han generado una variedad de reacciones entre los diferentes grupos implicados. Algunas comisiones falleras han expresado su preocupación por los costes adicionales que implica la implementación de limitadores de sonido en sus eventos. Sin embargo, muchos vecinos y representantes políticos ven estas regulaciones como un paso positivo hacia una celebración más sostenible y respetuosa.