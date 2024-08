Lo mejor de Netflix: dura poco y es una de las películas románticas más exitosas en España

El verano es el mejor momento para ver películas románticas y de comedia. Netflix lo sabe y ha estrenado una comedia romántica que dura menos de 2 horas que se ha convertido en todo un éxito de audiencia en España: La madre de la novia. Una divertida cinta que se estrenó el 4 de mayo en Netflix y ha sido dirigida por Mark Waters, al que conocemos por su trabajo en Chicas Malas. La cinta ha contado con el guion de Robin Bernheim. Además, entre sus protagonistas está la conocida actriz Brooke Shields que regresa a gran pantalla después de muchos años de ausencia. Esta película cuenta la historia de Emma, la hija de Lana, que regresa a su Londres natal para anunciar su boda con un hombre al que su familia no conoce. La boda tendrá lugar en Tailandia dentro de un mes y su familia tendrá que hacerse a la idea cuanto antes.

La película La madre de la novia tiene como ingredientes el humor, el amor o la amistad. Además de la actriz de Brooke Shields en el reparto de esta cinta está Miranda Cosgrove, que es recordada por todos por su papel «iCarly» de Nickelodeon.

La temática de esta película recuerda a otras como El padre de la novia de 2022 protagonizada por Andy García y Gloria Estefan que se puede ver en Max o la comedia romántica Viaje al paraíso, la comedia romántica de George Clooney y Julia Roberts que se puede disfrutar en la plataforma de streaming Prime Video.

¿De qué trata la comedia romántica La madre de la novia?

Esta cinta cuenta la historia de Emma (Miranda Cosgrove), una joven influencer, hija de Lana (Brooke Shields), que acaba de regresar a Londres para contar a su familia que se va a casar con un hombre al que no conocen en un resort de Tailandia dentro de un mes.

Según la sinopsis oficial de esta película: “Cuando la hija de Lana, Emma, ​​regresa de pasar un año en el extranjero en Londres, le suelta una bomba a su madre: se va a casar. En una isla. ¡El mes que viene! Las cosas solo empeoran cuando Lana descubre que el hombre misterioso que le robó el corazón a su hija resulta ser el hijo del hombre que le rompió el corazón a ella hace años”.

El problema es que la madre de la novia al llegar al complejo vacacional tailandés en el que se celebrará la boda descubre que su futuro consuegro es nada más y nada menos que Will (Benjamin Bratt), el novio de sus tiempos universitarios que le rompió el corazón. No solo no le convence el prometido de su hija, sino que la simple presencia de Will le resulta insoportable.

El reparto de esta comedia romántica

Además de las actrices Brooke Shields y Miranda Cosgrove, en la película La madre de la novia que se puede ver en Netflix ha contado con Benjamin Bratt, Rachael Harris, Sean Teale, Chad Michael Murray, Michael McDonald, Wilson Cruz y Tasneem Roc, entre otros.

A la actriz Brooke Shields todos la recordamos por su papel en las películas El lago azul y Endless Love de Franco Zeffirelli. Tras estos papeles decidió abandonar el cine para estudiar en la Universidad de Princeton. En los 90 volvió a actuar en comedias de NBC como De repente, Susan (1996-2000), por la que recibió dos nominaciones al Globo de Oro y Lipstick Jungle (2008-09). En 2017 también estuvo en la temporada 19 de la serie Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

La actriz ha sido noticia hace poco por el lanzamiento del documental Pretty Baby: Brooke Shields que trata con franqueza la explotación y sexualización que Shields sufrió cuando era actriz infantil. Hace poco la actriz había reaparecido en otra comedia romántica que se puede ver en Netflix Un castillo para navidad.

Para los amantes de las comedias románticas os recomendamos también la película romántica Viaje al paraíso de George Clooney y Julia Roberts que se puede ver ahora en Prime Video. Esta divertida cinta cuenta la historia de una pareja divorciada formada por David y Georgia Cotton quienes, pese a sus diferencias, están dispuestos a unirse para intentar evitar que su hija, perdidamente enamorada, cometa el mismo error que creen que cometieron ellos 25 años atrás. Para lograrlo los dos viajan juntos a Bali, el lugar donde la joven pareja prepara su boda. Allí intentarán convencer a su hija para que no se case y se dé cuenta de que esta boda no le conviene.

El problema es que su plan tiene muchas lagunas y van cometiendo muchos fallos que en lugar de separar a los dos jóvenes pueden unirles para siempre. Una comedia también divertida y original que puede ser una buena opción para este verano.