El astronauta de la NASA, Frank Rubio, de origen hispano, y los dos cosmonautas rusos, Sergey Prokopiev y Dmitry Petelin, han regresado por fin a casa este miércoles, aterrizando en la Tierra tras permanecer en el espacio algo más de un año.

Los tres astronautas han aterrizado en una remota zona de Kazajistán, a bordo de una cápsula Soyuz que fue enviada de reemplazo después de que la nave original fuera alcanzada por basura espacial y perdiera todo su refrigerante mientras estaba acoplada a la Estación Espacial Internacional.

El estadounidense Frank Rubio, de origen salvadoreño, ha batido el récord de vuelo espacial más largo de Estados Unidos después de que lo que debería haber sido una misión de 180 días se convirtiera en una estancia de 371 días. Con su estancia supera Mark Vande Hei, que tenía el récord de los astronautas estadounidenses. Mientras, Rusia mantiene el récord mundial de 437 días, establecido a mediados de la década de 1990.

Welcome home, Frank! The single longest spaceflight for any of our @NASA_Astronauts comes to a close. Frank Rubio is back on Earth after 371 days. His extended mission to the @Space_Station will help us shape the future of deep space exploration. pic.twitter.com/nR88RA6vqC — NASA (@NASA) September 27, 2023

La cápsula Soyuz en la que Rubio y los dos cosmonautas rusos, Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin, han regresado a la Tierra es una de repuesto lanzada en febrero, única solución para ponerles a salvo después de que los ingenieros rusos sospecharan que un trozo de basura espacial perforó el radiador de la cápsula original a finales del año pasado, a mitad de lo que debería haber sido una misión de seis meses.

371 days. 5,963 orbits. One record-setting journey. Astronaut Frank Rubio returns to Earth on Wednesday, Sept 27. Live mission coverage begins at midnight ET (0400 UTC), with landing scheduled for 7:17am ET (1117 UTC). Watch with us here and on NASA TV: https://t.co/WWDKwpPJAm pic.twitter.com/H7TSi9VjYn — NASA (@NASA) September 26, 2023



A los ingenieros les preocupaba que, sin refrigeración, los componentes electrónicos de la cápsula y sus ocupantes pudieran sobrecalentarse hasta niveles peligrosos, por lo que la nave regresó vacía.

¡Bienvenido a casa, Frank! It fills me with pride to see a record-breaking Hispanic astronaut being greeted by @NASA’s first Hispanic chief of astronauts right in the middle of #HHM23. ¡El espacio es para todos! #MesDeLaHerenciaHispana pic.twitter.com/rbpDG7NFA7 — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 27, 2023



Esta misión ha supuesto un récord personal para Frank Rubio: es su primer viaje al espacio después de ser seleccionado para el Cuerpo de astronautas de la NASA en 2017, y al inicio de la misión, se convirtió en el primer astronauta de origen salvadoreño en viajar a la órbita terrestre baja, frurto de un acuerdo de colaboración entre la NASA y Roscosmos, la agencia espacial rusa.