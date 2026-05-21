Tiosulfato de sodio qué es aplicaciones y propiedades

El tiosulfato de sodio no es muy comercial ni cotidiano, pero se usa mucho en tratamientos de agua, medicina, laboratorios, etc. Y no, no estamos hablando de una sustancia experimental ni de una moda química reciente. Su uso está bien documentado y sigue plenamente vigente, aunque con aplicaciones más refinadas y reguladas según el sector.

Qué es exactamente el tiosulfato de sodio

La fórmula del tiosulfato de sodio es Na₂S₂O₃, normalmente en su forma pentahidratada (Na₂S₂O₃·5H₂O). Esta última es su forma de presentación más común. Para la vista, se presenta como sólido cristalino de color blanco y soluble en agua.

Desde el punto de vista químico tiene algo que explica casi todos sus usos: funciona muy bien como agente reductor y también como agente complejante en determinadas reacciones.

Dicho sin tecnicismos innecesarios: puede neutralizar ciertos compuestos oxidantes y reaccionar con metales o sustancias químicas específicas de manera controlada.

Propiedades del tiosulfato de sodio que explican sus usos

Cuando una sustancia se mantiene durante tanto tiempo en aplicaciones técnicas, normalmente no es casualidad. En este caso, sus propiedades químicas son bastante aprovechables.

Alta solubilidad en agua

Esto facilita muchísimo su manejo. Un compuesto que se disuelve bien resulta práctico para formulaciones líquidas, procesos industriales, laboratorio y tratamiento químico.

Capacidad reductora

Aquí está una de sus grandes fortalezas. El tiosulfato de sodio puede reaccionar con oxidantes relativamente potentes y neutralizarlos.

Eso explica parte de su uso en descontaminación química, tratamiento de agua y fotografía.

Formación de complejos con ciertos metales

Tiene capacidad para interactuar con determinados iones metálicos.

Esto lo hace útil en aplicaciones analíticas y algunos procesos de recuperación o control químico.

Estabilidad razonable

No estamos ante un compuesto extremadamente inestable que se degrade con facilidad en condiciones normales de almacenamiento adecuado.

Baja inflamabilidad

No es una sustancia combustible típica, lo que simplifica ciertos aspectos logísticos y de seguridad.

Uno de sus usos más conocidos: antídoto médico

Probablemente esta sea una de sus aplicaciones más conocidas fuera del mundo industrial.

El tiosulfato de sodio se ha utilizado en medicina como parte del tratamiento frente a intoxicaciones por cianuro, normalmente dentro de protocolos médicos específicos.

¿Cómo funciona?

Simplificando mucho, ayuda a convertir compuestos tóxicos de cianuro en sustancias menos peligrosas que el organismo puede eliminar con mayor facilidad.

No es un producto para automedicación, evidentemente.

También se ha empleado en otros contextos médicos concretos, como ciertos tratamientos relacionados con toxicidades específicas o aplicaciones dermatológicas especializadas.

Fotografía química: un clásico absoluto

Si alguna vez has trabajado con fotografía analógica o revelado tradicional, seguramente este nombre te sonará.

El tiosulfato de sodio fue, y sigue siendo en ciertos nichos, uno de los agentes fijadores más clásicos en fotografía.

¿Qué hace exactamente?

Después del revelado, queda material fotosensible no reaccionado en la película o papel fotográfico.

Si no se elimina correctamente, la imagen se deteriora con el tiempo. El tiosulfato de sodio ayuda a disolver esos haluros de plata no expuestos o residuales.

Tratamiento de agua: neutralización química práctica

El tiosulfato de sodio se usa para neutralizar agentes oxidantes presentes en agua, especialmente cloro residual.

Esto resulta útil en distintas situaciones:

Tratamiento de agua industrial

Acuarios

Laboratorios

Sistemas de purificación

Ensayos ambientales

Por ejemplo, si se necesita eliminar cloro antes de determinadas pruebas analíticas o antes de exponer organismos acuáticos sensibles, el tiosulfato de sodio es una solución conocida.

El principio químico es simple: reduce el cloro a compuestos menos reactivos.

Aplicaciones en acuarios y tratamiento de agua para peces

Este es uno de sus usos más conocidos entre usuarios no industriales. El agua del grifo tratada con cloro o cloraminas puede resultar problemática para peces y otros organismos acuáticos.

El tiosulfato de sodio se utiliza en algunos acondicionadores de agua precisamente para neutralizar ese cloro.

No todos los productos comerciales dependen únicamente de este compuesto. Y el tratamiento frente a cloraminas puede requerir formulaciones más completas según el caso.

Pero sí, el tiosulfato tiene un papel real en este sector.

Es probablemente uno de los pocos contextos donde usuarios domésticos podrían cruzarse con él indirectamente.

Uso en análisis químico y laboratorio

En química analítica tiene bastante tradición. Especialmente en titulaciones redox y procedimientos donde hace falta cuantificar agentes oxidantes.

Un ejemplo clásico es la iodometría.

Aquí el tiosulfato de sodio actúa como reactivo patrón para determinar concentraciones de ciertos oxidantes.

En laboratorios docentes, industriales y de control químico sigue siendo una sustancia habitual.

¿Es peligroso el tiosulfato de sodio?

Comparado con muchos reactivos industriales, no está entre los compuestos más agresivos.

Pero eso no significa ausencia total de riesgo.

Puede causar:

Irritación ocular

Molestias si se inhala polvo

Irritación leve en contacto prolongado

Problemas digestivos si se ingiere inadecuadamente

Además, si se descompone por calor intenso o condiciones químicas incompatibles, puede liberar gases azufrados irritantes.

Lo normal es manejarlo con sentido común químico:

Protección ocular

Ventilación razonable

Almacenamiento seco

Evitar mezclas incompatibles

En entornos profesionales esto es estándar.

Lecturas recomendadas

Tiosulfato sodio

Sodio tiosulfato