El Sol entra en una fase explosiva: una mancha gigante apunta directamente a la Tierra y podría traer auroras históricas

Una mancha gigante apunta directamente a la Tierra y podría traer auroras históricas, el Sol inicia una fase explosiva que podría cambiarlo todo. Estamos viviendo unos años de plena actividad solar. Las famosas y temidas tormentas solares que pueden causar estragos en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de saber qué puede pasar en breve con unas auroras históricas que quizás nos afecten de lleno, en una fase activa sin precedentes.

El Sol está viviendo unos momentos realmente sorprendentes, en este ciclo en el que está inmerso y puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades importantes que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de poner en práctica determinados detalles que, sin duda alguna puede acabar siendo esencial en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Una mancha gigante se está desprendiendo del Sol, apuntando directamente a esta parte de la Tierra.

Entra en una fase explosiva el Sol

Una fase explosiva llega al Sol, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una noche repleta de auroras boreales y de magia puede estar a la vuelta de la esquina, con una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales.

Es momento de saber qué dicen los astrónomos ante un cambio de tendencia en una parte importante de estos días en los que cada detalle cuenta. De una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un fenómeno que cada año mueve a millones de visitantes en este camino hacia una serie de cambios que pueden ser claves.

El Sol ha iniciado una nueva fase que expulsa directamente algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no nos imaginaríamos.

Esta mancha gigante podría traer auroras borales nunca vistas

Las auroras boreales, al menos, su posición, más allá de los extremos de la Tierra, suelen ser excepciones, pero no imposibles. Dependen de una actividad solar que puede traernos más de una sorpresa del todo inesperada. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser una realidad en breve.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La región AR4366 del Sol podría provocar muchos titulares en los próximos días. A principios de esta semana, ya mostraba un anticipo al ser responsable de al menos 24 llamaradas de clase M y cuatro de clase X. Entre ellas, estaba una llamarada de clase X8,3, que es la más fuerte de 2026 (al menos por ahora). Hay que recordar que la intensidad de las llamaradas estelares se clasifica por letras (A, B, C, M y X) y cada letra supone un aumento de diez veces en la energía emitida. Por lo que las llamaradas de clase X son las más potentes que puede emitir. La actividad comenzó el pasado 1 de febrero y, de momento, se mantiene. Según recoge el medio Spaceweather.com, la mancha solar AR4366 ya ha aumentado hasta la mitad del tamaño que debió tener la región que provocó el evento Carrington. En solo unos días ha crecido a un ritmo increíble, y ya nos ha dejado varias eyecciones de masa coronal. De momento, ninguna es demasiado potente o no apunta directamente a nuestro planeta, por lo que la actividad de auroras no será inusual en los próximos días».

Siguiendo con la misma explicación: «Es decir, en estas jornadas, podemos esperar ver auroras en las regiones habituales de la Tierra. Tendremos que esperar a alguna tormenta mucho más intensa, que apunte en nuestra dirección, si queremos ver auroras lejos de las regiones habituales. Por ahora, ya se ha dejado sentir en forma de problemas en las comunicaciones. Sucedió el pasado 1 de febrero, cuando se emitió la llamarada de clase X8,3. Provocó perturbaciones en las comunicaciones por radio en el Océano Pacífico, este de Australia y Nueva Zelanda».

Esta actividad no se detiene aquí, sino que podría seguir activa en estos días: «Como ya hemos comentado en otras ocasiones, es imposible saber si veremos alguna eyección de masa coronal que provoque auroras lejos de lo habitual. Desde luego, por lo activa que se está mostrando la región AR4366, no es algo descartable. La llamarada X8,3 tuvo una eyección de masa coronal asociada, pero pasará al norte y este de nuestro planeta este jueves, 5 de febrero. Para saber dónde puede haber auroras es necesario saber cuál es la velocidad, dirección y orientación del campo magnético de la eyección de masa coronal. Lo más interesante es que, en los próximos días, hay posibilidad de que se emitan nuevas llamaradas y eyecciones. Alguna podría dirigirse hacia nuestro planeta, con las características necesarias para provocar auroras lejos de las regiones habituales».