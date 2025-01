La próxima pandemia está cada vez más cerca y no estamos preparados para lo que llega

Nos encontramos en un momento crucial ante la posibilidad de una nueva pandemia, con la preocupante realidad de que no estamos adecuadamente preparados para enfrentarla. El mundo ha experimentado cambios fundamentales desde la primera pandemia del siglo XXI, marcada por el impacto sin precedentes de la globalización que hizo imposible su contención efectiva en cualquier parte del mundo.

La pandemia del coronavirus nos dejó lecciones importantes y datos concretos, aunque también reveló deficiencias significativas en nuestros sistemas de respuesta. Las medidas implementadas en diferentes países tuvieron resultados variables, independientemente de la severidad de las restricciones aplicadas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de distintas estrategias de control.

Quedan aún muchas incógnitas sin resolver sobre la primera pandemia, particularmente en lo referente a los mecanismos de transmisión y la paradoja de los casos asintomáticos, donde las personas eran consideradas enfermas sin manifestar síntomas. El marco legal de las restricciones también ha sido objeto de debate, especialmente cuando se implementaron medidas sin una base jurídica clara.

Los expertos advierten que lo que podríamos enfrentar en los próximos años podría hacer que la pandemia del coronavirus parezca menor en comparación. Esta perspectiva preocupante sugiere la necesidad urgente de mejorar nuestra preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias globales.

Esta advertencia sirve como recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias pasadas y desarrollar mejores protocolos y sistemas de respuesta para futuras emergencias sanitarias globales.

No estamos preparados para lo que llega

Muchas personas pensaron que con la llegada de la primera pandemia podríamos aprender algo. Esos días de restricciones en los que se impedía a las personas salir de casa, no había excepciones y el mundo por completo vío al vecino como un enemigo.

Los días en los que en los hospitales sólo se atendía a un tipo de pacientes, para evitar los colapsos propios de cualquier sistema que no está preparado para lo que llega. Con la mirada puesta a los defectos que en esos días causaron estragos, difundieron el miedo y acabaron con la salud, en lugar de curar, se piensa en la futura pandemia.

La guerra contra algo que no se ve y no se sabe. La ciencia intentó hacer algo para parar una dura enfermedad que se cebó con los más débiles y con aquellos cuyo miedo fue mayor. El coronavirus quizás no está tan lejos de la próxima pandemia que al igual que la primera, se basará en no saber bien, de donde viene.

El origen incierto de esas futuras enfermedades que llegarán antes de lo esperado quizás nos sorprenderá. La gripe aviar podría ya estar causando estragos.

Está cada vez más cerca la próxima gran pandemia

Los expertos afirman que de nuevo una enfermedad parecida a la gripe, pero con nombre propio puede causar estragos. En concreto, nos enfrentaremos a una gripe aviar que puede provocar más de un problema de salud, colapsando de la misma forma que el coronavirus las urgencias o la hacía hasta no hace mucho la gripe convencional.

El ministerio de Sanidad ha publicado un informe en el que explica la situación actual de esta enfermedad: «Desde finales de marzo de 2024, las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) han notificado la detección del virus de la influenza aviar A(H5N1) en 688 rebaños de ganado vacuno lechero de quince estados. Este evento se suma a la detección desde 2020 del subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b que ha ocasionado un gran número de muertes en aves silvestres y aves de corral en numerosos países, extendiéndose geográficamente debido a la migración de aves infectadas que no presentan síntomas.

En este contexto de circulación del virus, durante 2024, se han notificado en EE.UU. 58 casos humanos de este virus: 32 en California, 10 en Colorado, 11 en Washington, 2 en Michigan, 1 en Misuri, 1 en Oregón y 1 en Texas. De los casos, 56 han sido detectados mediante vigilancia activa en trabajadores de granjas que habían tenido contacto con animales enfermos: 21 con aves de corral y 35 con vacas lecheras; mientras que, en 2 casos restantes, no se ha podido identificar la fuente de infección.

En septiembre de 2024, se identificó un caso de gripe aviar A(H5N1) en Misuri a través del sistema de vigilancia estacional de gripe, sin evidencia de exposición a animales infectados. El caso, que tuvo que ser hospitalizado, recibió tratamiento antiviral y experimentó una notable mejoría. En noviembre de 2024, en la región de British Columbia, Canadá, se confirmó un segundo caso de infección por gripe A(H5N1) en un adolescente que continúa hospitalizado. El paciente, a pesar de no tener antecedentes médicos relevantes, se encuentra en estado crítico debido a una dificultad respiratoria aguda. La investigación epidemiológica no ha podido determinar la fuente de exposición. Unos días más tarde, se notificó el tercer caso de infección por gripe A(H5N1) sin exposición de riesgo conocida. Se trata de un niño residente en California que se ha recuperado completamente tras recibir tratamiento antiviral. En ninguno de los casos se ha detectado la aparición de casos secundarios.

Hasta la fecha, no se han detectado casos de influenza aviar A(H5N1) en ganado bovino en la Unión Europea ni en el Espacio Económico Europeo (EU/EEE). Además, dentro del clado 2.3.4.4b, el genotipo B3.13 identificado en ganado bovino y en humanos en EE.UU, no se ha detectado hasta el momento en Europa. Desde 2020 y hasta el momento actual, no se han confirmado casos de infección humana en la Unión Europea ni en España. En España, en octubre de 2022 y febrero de 2023 se detectó el virus en muestras de trabajadores asintomáticos que finalmente fueron interpretadas como contaminaciones».