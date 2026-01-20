Naves Starship hacia Marte: cómo será el lanzamiento y los objetivos de la misión de SpaceX

El sueño de pisar Marte está más cerca que nunca. A la vanguardia de este proyecto se encuentra SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk. Su proyecto más ambicioso es la nave Starship, un gigante de acero diseñado para ser completamente reutilizable. Se espera que sea capaz de llevar personas y carga al planeta rojo para fundar allí una colonia humana, algún día.

Una nave única

Starship es en realidad un sistema de dos etapas que, juntas, superan los 120 metros de altura, equivalentes a un edificio de 40 pisos. Los dos componentes son:

Super heavy . Es la primera etapa o “propulsor”. Es un cohete enorme con 33 motores llamados Raptor. Su trabajo es dar el empujón inicial para sacar a la nave de la Tierra. Cumplida su tarea, se separa y regresa a la Tierra.

. Es la primera etapa o “propulsor”. Es un cohete enorme con 33 motores llamados Raptor. Su trabajo es dar el empujón inicial para sacar a la nave de la Tierra. Cumplida su tarea, se separa y regresa a la Tierra. Starship. Es la nave propiamente dicha, que va montada sobre el Super heavy. Tiene sus propios motores, espacio para la tripulación y la carga, y es la que realizará el viaje a Marte.

El lanzamiento

El despegue ocurrirá desde lugares como Texas o Florida. Se espera que alcance el espacio en cuestión de minutos. Sin embargo, Starship no puede ir directo a Marte con el combustible que le cabe. Para un viaje tan largo, necesita repostar en el espacio.

Para lograrlo, varias naves Starship especiales actuarán como “camiones cisterna”. Se producirá el despegue y la conexión con la nave principal en la órbita alrededor de la Tierra. El objetivo es «pasar» miles de toneladas de combustible (metano y oxígeno líquidos).

El viaje

Debido a las órbitas de los planetas, la ventana de lanzamiento ideal se abre solo cada 26 meses. El interesante viaje se prolongará entre 6 y 9 meses. Cuando el viaje se termine en Marte, va a ocurrir el momento más difícil: el aterrizaje. La atmósfera marciana es muy delgada, lo cual hace difícil el frenado. Starship lo logrará girándose y usando sus motores para hacer una “retropropulsión”.

Frenará como un cohete hasta posarse suavemente sobre la superficie. Este aterrizaje de precisión es fundamental, porque la nave debe quedar intacta para poder, en el futuro, despegar de nuevo.

Fechas y planes

Los planes son ambiciosos, pero también realistas. SpaceX ha aprendido que la prisa no es buena en el espacio. El objetivo inicial era enviar las primeras Starship de carga a Marte para 2026.

Sin embargo, lo más probable es que estos primeros vuelos de prueba ocurran hacia 2028 o 2029. Su misión será demostrar que es posible aterrizar en Marte sin daños y comenzar a enviar datos.

Si todo sale bien con las misiones de carga, el gran salto de llevar humanos podría intentarse en la ventana de lanzamiento de 2031. Esto dependerá de que se solucionen todas las limitaciones técnicas y de seguridad.

Los objetivos

Llegar a Marte es solo el primer paso. Los objetivos de las misiones Starship son más amplios. Se destacan los siguientes.

Objetivos científicos

El primer objetivo es analizar rocas y suelo para encontrar evidencias de vida microbiana pasada o presente. También se pretende estudiar por qué Marte se convirtió en un desierto frío y cómo fue su pasado. Así mismo, se pretende confirmar la existencia de depósitos de hielo de agua.

Objetivos tecnológicos

Se busca poder producir combustible en Marte, ya que es esencial para volver. De igual manera, construir una base autosostenible: módulos habitables, sistemas para cultivar alimentos y herramientas para que, poco a poco, se construya un asentamiento.

Al hacer las naves reutilizables y producir combustible en Marte, SpaceX quiere abaratar tanto el viaje que sea posible enviar a cientos y luego a miles de personas, haciendo la colonización económicamente viable. El propósito final es hacer de Marte un nuevo hogar.

El viaje interplanetario y la llegada al planeta rojo

El trayecto hasta Marte no es corto: entre seis y nueve meses flotando por el espacio. Durante ese tiempo, la nave tiene que mantenerse estable, con energía suficiente y sistemas funcionando sin margen para errores. En las primeras misiones, que serán sin tripulación, la prioridad será probar que todo aguanta el viaje.

Llegar a Marte es probablemente la parte más complicada. Su atmósfera es muy fina: no frena lo suficiente como para usar paracaídas grandes, pero tampoco es inexistente. Starship usará su escudo térmico y una maniobra bastante peculiar, conocida como “belly flop”, que ya se ha probado en la Tierra. Básicamente, la nave entra de lado, frena con la atmósfera y, en el último momento, enciende motores para aterrizar en vertical.

Desafíos técnicos y preguntas abiertas

Aunque el plan suena épico, no todo es hype. Quedan muchos problemas por resolver. La radiación espacial, la salud física y mental de los astronautas, los fallos técnicos en misiones tan largas y la dificultad de vivir en un planeta tan hostil siguen siendo grandes incógnitas.

También hay debate sobre el impacto humano en Marte, sobre todo si existe (o existió) vida microbiana allí. Aun así, Starship marca un antes y un después. Nunca se había planteado mover tanta carga a otro planeta de forma tan directa y repetida.

Lecturas recomendadas

Desafío de la exploración a Marte

La exploración de Marte