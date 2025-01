La NASA descubre algo espeluznante en el espacio: un misterioso sonido jamás escuchado antes

Un misterioso sonido jamás escuchado antes pone los pelos de punta a los científicos de la NASA que han sido testigos de este elemento. Sin duda alguna, estamos viviendo una serie de cambios que pueden ser los que marquen la diferencia. De la mano de una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después. Estamos viviendo una serie de momentos especiales que puede acabar siendo los que nos hagan reflexionar a tiempo. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que nos está esperando en un futuro en el que el ser humano saldrá al espacio exterior. Enfrentándose a una gran variedad de desafíos.

Uno de los primeros es ser capaces de afrontar determinadas situaciones que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando y en la manera de conseguir algunas situaciones cambiantes que pueden ser las que marcarán la diferencia. Tenemos por delante un destacado descubrimiento que nos ayuda a conocer un poco más cómo será la vida en el espacio exterior.

Un misterioso sonido jamás escuchado antes

Nunca se ha escuchado un sonido de este tipo que realmente pone los pelos de punta y puede cambiar para siempre lo que pensábamos. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de ciclo que realmente se está convirtiendo en algo radicalmente diferente a lo esperado. Salir al espacio exterior, supone estar pendientes de una serie de situaciones que pueden ser significativas.

Habrá llegado el momento de hacer realidad algunas situaciones que son fundamentales y que hasta la fecha nunca hemos conseguido ni imaginárnoslas. El sonido del espacio exterior esa especie de OM o de energía que llega de todas partes, esos misterios que se esconden en las profundidades del universo pueden acabar siendo algo radicalmente diferentes de cómo nos lo esperaríamos.

Ese ruido que viene de fuera, esa especie de onda que parecen las olas de un mar invisible en medio de las estrellas. Hay una serie de elementos, más allá de lo que supone que tendríamos en este momento por delante. Como una especie de adelanto o de cambio que puede acabar produciéndose de forma inesperada. Los sonidos del universo son también una de las principales investigaciones que tenemos por delante.

Algo espeluznante llega desde el espacio según la NASA

La NASA ha descubierto una serie de sonidos que se han convertido en una novedad destacada, una especie de canto en el espacio exterior. Quizás nos preguntamos si un grito puede escucharse en la inmensidad de este universo, aunque lo que sí que escuchamos es un ruido, el que provoca la Tierra y que ha sido bautizado por los expertos. Nuestro planeta es uno de los que va destapando su lugar en el universo y la forma en la que se mueve por él, aunque no lo notemos.

La revista científica Life Science nos aclara el origen y las consecuencias de estas ondas que se han traducido en un sonido especial: «Los científicos han detectado extrañas ondas chirronas, que se asemejan al coro del amanecer de las aves, a miles de millas de la Tierra, y podrían plantear grandes problemas para futuros vuelos espaciales. Las ondas de coro, nombradas por su parecido con el canto de los pájaros cuando se convierten en señales de audio, son perturbaciones en el campo electromagnético de la Tierra capaces de acelerar las partículas a velocidades potencialmente mortales para las naves espaciales y los astronautas. Sin embargo, aunque estas misteriosas olas se han visto viniendo de la Tierra y otros planetas desde la década de 1960, los científicos asumieron anteriormente que solo ocurrían cerca».

Siguiendo con la misma explicación: «Las ondas de coro (u ondas de coro en modo silbador) son ráfagas de energía que duran solo unas pocas décimas de segundo que atraviesan la magnetosfera de la Tierra, el campo magnético que envuelve nuestro planeta. Las ondas fueron detectadas por primera vez por los operadores de radio de la Primera Guerra Mundial que las escucharon mientras escuchaban las señales enemigas. En las décadas posteriores, las ondas de coro han sido captadas por receptores de radio, así como por la nave espacial Van Allen Probe de la NASA, que detectó los chirridos que venían de los cinturones de radiación de la Tierra. También se han visto las olas alrededor de Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno (todos los planetas con campos magnéticos globales), así como Marte y Venus, que no tienen campos magnéticos».

Este reciente descubrimiento puede cambiarlo todo: «Sin embargo, estas nuevas ondas, detectadas por los satélites magnetosféricos multiescala de la NASA, se encontraron en una región relativamente plana de la magnetosfera de la Tierra, lo que implica que fueron producidas por cambios en la frecuencia en todo el campo. Para estudiar mejor las ondas y lo que podría estar produciendo, los investigadores han sugerido un mejor monitoreo de los eructos de plasma entrantes del sol y cómo interactúan con la magnetosfera de la Tierra. Esto podría conducir a respuestas que puedan resultar vitales para garantizar que los futuros satélites, astronautas y misiones espaciales profundas a Marte y más allá no sean golpeados fatalmente por electrones de alta velocidad. «El descubrimiento no descarta la teoría existente, porque los gradientes de campo magnético esperados aún podrían estar presentes, pero significa que los científicos necesitan echar un vistazo más de cerca», escribió Richard Horne, jefe de clima espacial del British Antarctic Survey, que no participó en el estudio, en un comentario sobre la investigación. «Es un resultado sorprendente en una región sorprendente, y provoca una mayor investigación de las ondas de coro en regiones en las que el campo magnético de la Tierra se desvía sustancialmente de un dipolo».