Máxima elongación occidental de Mercurio en abril de 2026: qué es, cuándo ocurre y cómo observar el planeta

Hay planetas que se dejan ver con facilidad… y luego está Mercurio. Escurridizo, bajo en el horizonte y siempre demasiado cerca del Sol. Por eso, cuando llega un momento como su máxima elongación occidental, merece la pena prestarle atención.

Este mes de abril disfruta del calendario astronómico abril 2026, donde podrás mirar varios eventos interesantes, incluida una alineación planetaria abril 2026 y hasta la posible aparición del cometa C/2025 R3 PANSTARRS.

Qué significa realmente la “elongación” de Mercurio

Dicho así suena técnico, casi intimidante. Elongación es la separación, vista desde la Tierra, de un planeta y el sol. No hablamos de kilómetros, sino de cómo de separados se ven en el cielo.

Mercurio, al estar tan cerca del Sol, nunca se aleja demasiado de él en nuestra perspectiva. Siempre aparece pegado al amanecer o al atardecer. Nunca lo verás a medianoche, como sí ocurre con Marte o Júpiter.

Y aquí entra la clave: cuando alcanza su máxima elongación, es cuando más se separa visualmente del Sol. Ese momento es justo el mejor para intentar localizarlo.

En el caso de la elongación occidental, como la de abril de 2026, el planeta se ve antes de que salga el Sol. Es decir, toca madrugar.

Cuándo ocurre en abril de 2026

La fecha a marcar es el 3 de abril de 2026. Ese día, Mercurio alcanza su máxima separación angular hacia el oeste respecto al Sol.

No significa que solo puedas verlo ese día, ni mucho menos. En realidad, hay una pequeña ventana bastante aprovechable. Entre final de marzo y primeros días de abril, sería el mejor periodo.

Hablamos de una elongación bastante favorable, cercana a los 27 grados. Traducido: Mercurio estará lo suficientemente separado del resplandor solar como para poder detectarlo sin demasiados problemas… si sabes dónde mirar.

Por qué este evento merece la pena

Puede parecer algo muy específico, pero tiene su encanto. Mercurio no es un planeta fácil. De hecho, mucha gente nunca lo ha visto en su vida, aunque haya observado otros planetas muchas veces. ¿La razón? Siempre está bajo, siempre aparece en momentos incómodos y además su brillo puede quedar ahogado por la luz del amanecer o del atardecer.

Por eso cada elongación es especial. Y algunas más que otras.

La de abril de 2026 tiene varios puntos a favor:

Ocurre en una época con mejores condiciones para el hemisferio norte.

La separación respecto al Sol es bastante amplia.

Coincide con otros eventos astronómicos.

Cómo ver Mercurio sin volverte loco

Aquí viene la parte práctica. Porque sí, saber que ocurre el fenómeno está bien… pero lo importante es poder verlo. Y no siempre es tan fácil.

Madrugar

Mercurio aparecerá antes del amanecer. Así que toca levantarse pronto. Bastante pronto. El mejor momento suele ser entre 30 y 45 minutos antes de la salida del Sol. Ni antes (estará demasiado bajo o no habrá salido aún), ni después (la luz lo borrará del cielo).

Un margen corto, sí. Pero suficiente.

Mira hacia el este, sin obstáculos

Esto es clave. Si tienes edificios, montañas o árboles delante, probablemente no lo verás. Mercurio estará muy bajo en el horizonte, así que necesitas una vista limpia hacia el este. Cuanto más despejado, mejor.

Playas, campos abiertos o zonas elevadas suelen funcionar bastante bien.

Mejor lejos de la ciudad

No hace falta irse al fin del mundo, pero sí conviene alejarse un poco de la contaminación lumínica. Las luces de la ciudad reducen el contraste del cielo, y eso complica detectar un punto pequeño como Mercurio.

Si puedes salir a las afueras, ganarás bastante.

Prismáticos: opcionales, pero útiles

A simple vista se puede ver. Pero si no estás acostumbrado a buscar planetas, unos prismáticos pueden marcar la diferencia.

Eso sí, hay que usarlos con cuidado y nunca apuntar cerca del Sol cuando ya esté saliendo.

Paciencia (y algo de práctica)

No siempre se encuentra a la primera. A veces miras y no ves nada… y de repente, ahí está. Un puntito brillante, discreto, pero claramente diferente a las estrellas cercanas.

Dale unos minutos. Y si no lo ves un día, prueba al siguiente.

Con telescopio ya cambia la cosa. Se pueden apreciar fases, como las de la Luna. En esta elongación, mostrará una fase intermedia, algo así como un pequeño “cuarto”.

Pero incluso sin equipo, el simple hecho de localizarlo ya tiene mérito.

Un abril cargado de cosas en el cielo

Lo curioso es que Mercurio no será el único protagonista. Abril de 2026 viene con bastante movimiento. Además de esta elongación, hay otros eventos que hacen que mirar al cielo merezca aún más la pena.

Por ejemplo, la alineación de varios planetas en el cielo matutino. También las Líridas, una lluvia de meteoros bastante conocida. Y, si las previsiones se cumplen, el paso del cometa C/2025 R3 PANSTARRS, que podría ser visible con ayuda óptica.

No todos los meses ofrecen tanto.

Si te gusta mirar el cielo, este es uno de esos pequeños retos que merece la pena intentar.

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El órbita del infernal mercurio