Hallazgo insólito de la NASA: encuentran una roca flotante con forma de calavera y no saben cómo llegó allí

El ser humano siempre ha mirado al cielo buscando respuestas. Desde los primeros telescopios hasta las conocidas misiones espaciales, la curiosidad por lo que hay en el espacio ha sido una constante, y Marte destaca entre los planetas que más atención ha recibido.

Puede ser por su cercanía, por sus similitudes con la Tierra, pero Marte nunca deja de sorprender. Este es uno de esos casos. La NASA ha encontrado una roca flotante con forma de calavera en plena superficie. Nadie sabe cómo llegó allí, lo que hace que la imagen, captada por el rover Perseverance, resulte aún más curiosa.

Descubren una roca con forma de calavera en Marte

El hallazgo ocurrió en la región conocida como ‘Witch Hazel Hill’, en el borde del cráter Jezero. Perseverance, que lleva más de mil días explorando Marte, se detuvo en un límite geológico apodado ‘Port Anson’, donde se cruzan formaciones de roca clara y oscura.

Entre ese paisaje desigual, apareció lo que ahora llaman Skull Hill: una roca oscura, angulosa, erosionada y con la forma de una calavera.

La NASA publicó la imagen captada el 11 de abril de 2025 por el instrumento Mastcam-Z. Lo que más sorprende de este descubrimiento no es sólo su forma (extraña, casi simbólica) sino que se trata de una roca flotante, es decir, que no está anclada al lecho rocoso donde reposa. Todo eso indica que provino de otro lugar.

Según Margaret Deahn, estudiante de doctorado en Purdue y miembro del equipo de la misión, «esta roca de tono oscuro contrasta de forma única con la formación clara que la rodea, y presenta una superficie irregular con hoyos». También se han detectado pequeñas esferas incrustadas en el regolito cercano.

¿Cómo llegó esta roca con forma de calavera a Marte?

La pregunta que sigue sin respuesta es qué es Skull Hill. Una de las primeras posibilidades que se consideró fue que se tratara de un meteorito, como los que encontró en su momento el rover Curiosity en el cráter Gale.

Aquellos estaban formados por hierro y níquel. Sin embargo, los datos preliminares del instrumento SuperCam apuntan a otra cosa, pues la composición química no coincide con la de un meteorito.

Por otro lado, el equipo de la NASA baraja la opción de que se trate de una roca ígnea, quizá expulsada de un cráter por un impacto o arrastrada desde otra zona. En palabras del equipo de la NASA: «Skull Hill podría ser una roca ígnea erosionada, formada a partir del enfriamiento de magma o lava».

Por su aspecto oscuro, los científicos creen que Skull Hill podría estar compuesta por minerales como olivino o piroxeno, que suelen aparecer en rocas volcánicas tanto aquí como en Marte.

Con cada medición, el equipo se acerca un poco más a resolver el enigma de esta roca. Y, de paso, a reconstruir el pasado del cráter Jezero, que en otra época fue un lago marciano.

Cada piedra, cada formación inusual, podría ser una pista más en la historia de un planeta que sigue guardando secretos.