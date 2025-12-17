Los geólogos no se lo creen: España está moviéndose como las agujas del reloj según un estudio

España está moviéndose como las agujas del reloj según un estudio, los geólogos no se lo creen. Nuestro país parece que se está moviendo de una manera que quizás nos sorprenderá. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Miramos a un cambio de tendencia que el propio planeta nos marca, los cambios son evidentes en la superficie, pero también en las profundidades. Afrontamos un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Los geólogos no se lo creen, sino más bien todo lo contrario. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden convertirse en una realidad en unas jornadas en las que el tiempo nos jugará una mala pasada. Avanzamos hacía ese futuro en el que nos movemos por momentos, aunque pueda parecer imposible de visualizar, hay algunos cambios que tenemos por delante y que pueden ser esenciales que tengamos en consideración. Los geólogos no se lo creen, sino más bien se enfrentan a un nuevo paradigma que nos afronta a unos movimientos que siguen misteriosamente las agujas del reloj.

No se lo creen los geólogos

Los geólogos no se creen un último estudio que coloca a España en el punto de mira. Tenemos por delante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno, de la mano de algunas peculiaridades que hasta el momento desconocíamos. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

Los expertos no dudarán en apostar claramente por un cambio que nos colocan realmente en una posición complicada. Sabiendo que cada detalle cuenta, tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hace que nuestro país se convierte en noticia. El futuro puede ser más movido geológicamente de lo que pensábamos, gracias a algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

España está moviéndose, siguiendo las agujas de un reloj

Los movimientos de las agujas de un reloj son los que nos afectan de lleno, España se prepara para afrontar un nuevo descubrimiento que tiene el sello nacional. Sabremos qué es lo que pasa en un país en el que en las profundidades hay una serie de peculiaridades que debemos conocer.

Tal y como nos informan desde el blog de la Universidad del País Vasco: «Las placas tectónicas pueden concebirse como grandes fragmentos móviles situados sobre la superficie terrestre. El desplazamiento continuo de estas placas genera esfuerzos significativos que se manifiestan en forma de deformación o de terremotos en sus límites. «La placa eurásica y la africana convergen a un ritmo de 4–6 mm al año. La frontera entre ambas es muy nítida tanto en el océano Atlántico como en la zona de Argelia, mientras que al sur de la península ibérica resulta mucho más difusa y compleja», explica Asier Madarieta, investigador de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). En el Mediterráneo occidental, el dominio de Alborán determina integralmente la configuración de la frontera entre las placas eurásica y africana. Esta región se está desplazando hacia el oeste y favorece el desarrollo del arco activo de Gibraltar, conectando la cordillera Bética con la del Rif. «Hasta ahora no conocíamos con precisión la naturaleza de la frontera en esta zona, y continúa siendo objeto de debate cuáles son los procesos geodinámicos que tienen lugar allí», señala Madarieta. En un estudio encabezado por el investigador de la EHU, se han caracterizado los procesos dinámicos más relevantes que se desarrollan en esta frontera difusa entre las placas eurásica y africana: «Hemos analizado la relación entre la tensión de la corteza terrestre y la deformación superficial en el sector occidental del Mediterráneo, en la frontera entre ambas placas situadas entre la península ibérica y el noroeste de África», explica el investigador del Grupo de Investigación Procesos Hidro-Ambientales (IDH). Para ello, han calculado los campos de esfuerzo y deformación de la región «a partir de los datos de los terremotos registrados en los últimos años y de la información sobre la deformación obtenida mediante datos satelitales»».

Por lo que, este movimiento puede ser objeto de estudio en un futuro no muy lejano para ver la evolución de estas placas que se mueven bajo nuestros pies, aunque no lo veamos.