Descubrimiento sin precedentes: aparece un pie fosilizado de 3,5 millones de años y los expertos lo tachan de imposible

Aparece un pie fosilizado de 3,5 millones de años siendo un descubrimiento sin precedentes, los expertos creen que es imposible. La ciencia se transforma en ciencia ficción cuando viajamos tan atrás en el tiempo que nos sumergimos en lo peor de una época de la que apenas existen registros. Cuando más vamos hacia atrás en el tiempo, nos ponemos en marcha con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Con la mirada puesta a unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo será una realidad. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sobre todo, si tenemos en consideración que la llegada del ser humano a este planeta, su evolución sufriría un giro radical imposible de entender con los registros actuales.

Llega un descubrimiento sin precedentes

Las nuevas técnicas de datación se suman a un cambio de tendencia que podría llegar con un descubrimiento que puede ser esencial. Con la mirada puesta a un giro importante que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca, en estas próximas jornadas.

Es importante conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás nos llegue una noticia que sorprenderá. Estaremos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos darán una nueva perspectiva.

Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Tocará empezar a visualizar estos cambios que nos han acompañado en unas jornadas en las que el tiempo cobrará un importante protagonismo.

Es hora de ver como el ser humano puede estar antes de lo establecido en estos días en los que el tiempo cobra protagonismo. Nos remontamos a millones de años atrás con un pie que ha sido datado de forma extraordinaria. Tocará saber qué es lo que pasará a partir de ahora con una ciencia que parece que nos trae más de una sorpresa inesperada.

Un pie fosilizado de más de 3 millones de años

Este descubrimiento puede cambiar por completo la historia de la humanidad, de descubrirse que existe este pie que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que la ciencia deberá determinar su datación exacta y forma. Un fósil que ha puesto a los expertos en jaque.

Tal y como nos explican desde el medio especializado: Schitechdaily: «Los fósiles recién descubiertos han ayudado a los investigadores a determinar que un inusual pie de homínido de 3,4 millones de años descubierto en 2009 no pertenece a la especie de Lucy. En cambio, la evidencia ahora indica que pertenecía a otro pariente humano temprano, lo que refuerza el caso de que dos especies de homínidos vivían una al lado de la otra en la misma región al mismo tiempo. En 2009, un equipo dirigido por el paleoantropólogo de la Universidad Estatal de Arizona, Yohannes Haile-Selassie, descubrió ocho pies de un antiguo antepasado humano en sedimentos de la misma edad en el Afar Rift de Etiopía. El fósil, conocido como el Pie Natural de Burtele, fue excavado en el sitio de Woranso-Mille y fue descrito formalmente en una publicación de 2012».

Siguiendo con la misma explicación: «»Cuando encontramos el pie en 2009 y lo anunciamos en 2012, sabíamos que era diferente de la especie de Lucy, Australopithecus afarensis, que es ampliamente conocida desde ese momento», dijo Haile-Selassie, directora del Instituto de Orígenes Humanos (IHO) y profesora de la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de la ASU. «Sin embargo, no es una práctica común en nuestro campo nombrar una especie basada en elementos postcraneales, elementos por debajo del cuello, por lo que esperábamos encontrar algo por encima del cuello en una asociación clara con el pie. Cráneo, mandíbulas y dientes suelen ser los elementos utilizados en el reconocimiento de especies».

Uno de los enigmas que quizás debemos descubrir: «Cuando se informó por primera vez del pie de Burtele, algunos dientes ya habían sido recuperados de la misma área general. Los científicos dudaban en conectarlos al pie porque no estaban seguros de que los dientes vinieran de la misma capa de sedimentos. En 2015, el equipo identificó una nueva especie de la región, Australopithecus deyiremeda, pero no asignaron el pie a esta especie a pesar de su proximidad, explicó Haile-Selassie».