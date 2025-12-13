Bombazo en la geología: un robot desaparece en el océano de la Antártida y regresa 8 meses después con datos estremecedores

La geología recibe una de las noticias más estremecedoras de los últimos tiempos, un robot desaparece en el océano para volver meses después con datos que ponen los pelos de punta. Es importante estar pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marquen este futuro que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

La geología recibe este bombazo

Regresa 8 meses después este robot perdido en el océano

El océano se ha convertido en uno de los elementos que debemos empezar a estudiar más de cerca. El ser humano depende en gran medida de esa agua que parece que puede agotarse por momentos o dar algunos datos de lo más especiales. Este descubrimiento accidental nos da algunos datos que nadie hubiera visto llegar.

Tal y como explica un reciente artículo publicado por la revista Science Advance: «El derretimiento basal impulsado por el océano puede adelgazar y debilitar las plataformas de hielo, reduciendo los contrafuertes y causando el aumento del nivel del mar. Sin embargo, los procesos que impulsan el derretimiento en las cavidades de las plataformas de hielo son difíciles de observar. Aquí informamos de las observaciones de flotadores que abarcan la cavidad del océano debajo de la plataforma de hielo de Shackleton. El agua tibia a profundidad llega a la cavidad debajo del glaciar Denman, lo que conduce a un fuerte derretimiento. Debajo del resto del Shackleton, el agua en el punto de congelación de la superficie conduce a un derretimiento generalizado pero débil. La circulación inferida en la cavidad de Denman consiste en cuatro células de vuelcamiento apiladas, cada una unida a la fusión basal impulsada por distintas masas de agua que llegan a la base de hielo a diferentes profundidades. Las observaciones de la flotadora muestran que Denman está delicadamente equilibrado: pequeños aumentos en el grosor de la capa cálida permitirían que más calor del océano llegara al hielo, lo que conduciría a una fusión más rápida que podría iniciar un retroceso inestable, mientras que el resto del Shackleton está actualmente aislado del agua tibia».

Estos datos ponen los pelos de punta: «La contribución antártica al aumento del nivel del mar se ha acelerado en las últimas cuatro décadas, con la mayor pérdida de masa en la Antártida Occidental. Esta pérdida de masa se ha atribuido al derretimiento basal impulsado por el océano de las plataformas de hielo en fringing y a la reducción de los contrafuertes, lo que resulta en la retirada de la línea de puesta a tierra y la aceleración de los glaciares de salida. Se ha pensado que la Antártida Oriental es más estable que la Antártida Occidental porque se creía que estaba en gran medida basada en la tierra (es decir, en el lecho rocoso sobre el nivel del mar) y que estaba aislada de agua cálida capaz de impulsar una rápida fusión basal. Pero observaciones recientes muestran que la Antártida Oriental contiene cinco veces más hielo marino que la Antártida Occidental, y algunas plataformas de hielo en la Antártida Oriental están expuestas a aguas oceánicas relativamente cálidas que impulsan tasas rápidas de fusión basal [por ejemplo, Totten, Denman y Vanderford. Sin embargo, la vulnerabilidad de la capa de hielo de la Antártida Oriental ha sido difícil de evaluar debido a las limitadas observaciones en la plataforma continental».