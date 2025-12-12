Una reciente investigación geodinámica ha revelado un comportamiento inesperado y fascinante de la península ibérica: lejos de ser un bloque inmóvil, está experimentando una lenta rotación en el sentido de las agujas del reloj. Aunque imperceptible para la vida cotidiana, este hallazgo tiene consecuencias importantes para el entendimiento de la geología del suroeste europeo.

Este fenómeno de torsión se debe principalmente a la compleja interacción y colisión entre las placas tectónicas Euroasiática y Africana. La presión constante que ejercen estos límites de placas está provocando que la masa continental ibérica se desplace y gire sutilmente.

Metodología y evidencia del giro

Para confirmar este movimiento, los científicos emplearon una metodología avanzada, calculando los campos de esfuerzo y deformación de la zona. Utilizaron una combinación de datos obtenidos a partir de los registros de los terremotos que han tenido lugar en los últimos años y de la información proporcionada por los satélites sobre la deformación terrestre.

El estudio demuestra que la deformación no se distribuye de manera uniforme, lo que sugiere que diferentes sectores dentro de la Península se comportan de forma distinta ante la presión tectónica. Este patrón cinemático también revela una estrecha conexión con el comportamiento del arco activo de Gibraltar. Los expertos señalan que la forma en que la convergencia de placas ocurre, casi perpendicular en el Mediterráneo y oblicua en el Atlántico, es lo que favorece el movimiento rotacional de la Península.

Implicación: reevaluación del riesgo sísmico

La principal implicación de este descubrimiento es la necesidad de reajustar la evaluación del riesgo sísmico en España y el norte de África. Comprender con precisión cómo y por qué gira la Península es fundamental para identificar las estructuras geológicas responsables de la deformación y caracterizar su potencial para generar futuros sismos. Este nivel de detalle es crucial para la prevención y la seguridad en la región.