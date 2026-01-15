El mapa del mundo, tal como lo conocemos en los libros de texto, tiene fecha de caducidad. En un fenómeno que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que está profundamente respaldado por la ciencia, el continente africano ha iniciado un proceso de ruptura irreversible.

La comunidad geológica internacional observa con fascinación cómo la tierra se agrieta en el este de África, señalando el nacimiento de lo que los expertos denominan el «sexto océano» del planeta.

Este colosal evento geológico tiene su epicentro en el Sistema de Rift de África Oriental, una de las grietas más grandes del mundo que se extiende por miles de kilómetros. Lo que está ocurriendo es una separación tectónica: la placa africana se está dividiendo en dos bloques más pequeños, la placa somalí (al este) y la placa nubia (al oeste).

Un «latido» bajo la corteza terrestre

Investigaciones recientes han revelado que este proceso no es solo un estiramiento pasivo. Científicos han detectado pulsos de roca fundida, una especie de «latido geológico», que ascienden desde el manto terrestre. Este calor extremo debilita la corteza desde abajo, provocando que se estire como si fuera un chicle, hasta que finalmente se quiebre por completo.

Aunque para el ojo humano este movimiento sea imperceptible, se estima que las placas se separan apenas unos milímetros al año, las evidencias en la superficie son innegables. La formación de grandes valles, volcanes activos y la aparición de grietas masivas en países como Kenia y Etiopía son los síntomas visibles de un continente que se está despedazando.

El nacimiento de un nuevo mar

El destino final de esta fractura es la inundación. Los geólogos predicen que, dentro de unos 5 a 10 millones de años, el desplazamiento será lo suficientemente grande como para que las aguas del Mar Rojo y el Golfo de Adén inunden el Valle del Rift.

Este fenómeno transformará radicalmente la geografía mundial:

Aislamiento : el sudeste de África (incluyendo partes de Etiopía, Kenia, Tanzania y Somalia) se convertirá en una isla gigante o un subcontinente separado.

: el (incluyendo partes de Etiopía, Kenia, Tanzania y Somalia) un separado. Nuevo océano : el espacio vacío entre las dos masas de tierra será ocupado por un nuevo cuerpo de agua oceánica.

: el espacio vacío entre las dos masas de tierra será ocupado por un nuevo cuerpo de agua oceánica. Cambio climático local: la aparición de un océano donde antes había tierra firme alterará por completo los patrones de viento y lluvia en el continente.

Este proceso de rifting es, en realidad, una repetición de la historia de la Tierra. Hace millones de años, América del Sur y África estaban unidas de la misma forma hasta que una grieta similar las separó, creando el Océano Atlántico. Hoy, somos testigos silenciosos de cómo la naturaleza, a su propio ritmo pausado pero implacable, está redibujando las fronteras de nuestro mundo.