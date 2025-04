El fluido que desconcierta a los científicos: descubren un líquido que siempre vuelve a su forma

Un tipo de líquido que siempre vuelve a su forma desconcierta por completo a los científicos. La imagen de una película icónica, que marcó a más de una generación, ese Terminator que era capaz de atravesar con su cuerpo, que cambiaba de forma unos barrotes de hierro, sin duda alguna nos viene a la mente cuando pensamos en este tipo de materiales. Son elementos que pueden acabar siendo los que marcarán el futuro en el que la nanotecnología será clave.

La búsqueda de materiales que no tengan ningún tipo de barrera, que permitan aumentar la seguridad de las casas o de los medios de transporte, pero también, por qué no, que formen los seres artificiales del futuro o pueden ayudar a crear prótesis de apariencia humana. Siempre vuelve a su forma este material fluido que ha desconcertado por completo a unos científicos que quizás nunca hubieran imaginado este cambio destacado. El futuro pasa por reconocer más de un material de este tipo que parece que llega con fuerza y puede acabar cambiando todo el universo material que conocemos y que no volverá a ser como era.

Descubren un líquido que siempre vuelve a su forma

Este fluido desconcierta a los científicos

Tal y como nos explican desde la revista especializada SciTechDaily: «Un equipo de investigadores, dirigido por un estudiante graduado de física de la Universidad de Massachusetts Amherst, ha descubierto un nuevo y sorprendente tipo de fluido que llaman «líquido que recupera la forma». Esta mezcla inusual parece desafiar las ideas de larga data arraigadas en las leyes de la termodinámica. Sus hallazgos, publicados el 4 de abril en Nature Physics, describen una mezcla de aceite, agua y partículas magnetizadas que, cuando se agitan, se transforman constantemente en una forma que se asemeja a las elegantes curvas de una urna griega. «Imagina tu aderezo para ensaladas italiano favorito», dice Thomas Russell, profesor distinguido de ciencia e ingeniería de polímeros de Silvio O. Conte en UMass Amherst y uno de los autores principales del artículo. «Está hecho de aceite, agua y especias, y antes de verterlo en tu ensalada, lo agitas para que todos los ingredientes se mezclen». En el aderezo para ensaladas, esas diminutas partículas de especias ayudan al aceite y al agua, normalmente incapaces de mezclarse, a mezclarse temporalmente en un proceso conocido como emulsificación, que se rige por principios termodinámicos».

Siguiendo con la misma explicación: «La emulsificación juega un papel fundamental en innumerables tecnologías más allá de la cocina. El estudiante graduado Anthony Raykh estaba experimentando en el laboratorio con una versión científica del aderezo para ensaladas, solo que en lugar de especias, usó partículas de níquel magnetizadas, «porque se puede diseñar todo tipo de materiales interesantes con propiedades útiles cuando un fluido contiene partículas magnéticas», dice Raykh. Hizo su mezcla, la sacudió – «y, en completa sorpresa, la mezcla formó esta hermosa y prístina forma de urna». Aún más sorprendente, la misma forma regresaba cada vez, sin importar cuán vigorosamente la sacudiera. «Pensé ‘¿qué es esto?’ Así que subí y bajé por los pasillos del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Polímeros, llamando a las puertas de mis profesores, preguntándoles si sabían lo que estaba pasando», continúa Raykh. Nadie lo hizo. Pero llamó la atención de Russell y David Hoagland, profesor de ciencia e ingeniería de polímeros en UMass Amherst, otro autor principal del artículo y especialista en materiales blandos». Este descubrimiento realmente puede cambiarlo todo y hacerlo de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado en la mejor de las películas de ciencia ficción.