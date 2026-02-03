La Gran Pirámide de Giza sería más antigua de lo que siempre hemos creído. Al menos así lo afirma un polémico estudio obra del ingeniero italiano Alberto Donini, que ha publicado recientemente un artículo que apunta a que la fecha de construcción es en el final del Paleolítico, en torno al 22.916 a. C., muy lejos de lo que dictan los expertos, que es en alrededor del 2.600 a. C. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las Pirámides de Giza.

Las Pirámides de Giza vuelven a estar en el foco de la noticia por el debate científico que vuelve a aflorar sobre una de las únicas maravillas del mundo antiguo que todavía perdura. Los arqueólogos e historiadores más importantes de la historia siempre han establecido que la Gran Pirámide de Giza, o de Keops, fue construida durante el reino de Jufu (Keops, en griego) en la primera mitad del XXVI a. C., concretamente en la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, en torno al 2,600 a. C.

El historiador Heródoto, que refleja lo que le relataron sacerdotes egipcios y que contempló la Pirámide de Giza hacia el año 450 a. C., cifra el origen del que fue el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años en la primera mitad de la primera mitad del XXVI a. C. e incluso aseguró que el tiempo de construcción duró dos décadas. Ahora, un estudio que llega desde Italia pone en duda esta teoría y abre una opción nueva que podría cambiar los libros de historia: ¿se creó antes la Pirámide de Giza?

El polémico estudio sobre las Pirámides de Guiza

El origen de las Pirámides de Giza siempre ha sido motivo de debate y ahora lo vuelve a poner encima de la mesa Alberto Donini, ingeniero de la Universidad de Bolonia, quien presentó en enero de 2026 un artículo en el que propone el llamado Método de Erosión Relativa (REM), una técnica poco convencional para datar estructuras antiguas.

El medio DW cita el artículo de este científico italiano que desvela que los patrones de erosión observados en la base de la pirámide apuntan a una fecha de construcción situada en el final del Paleolítico, en torno al 22.916 a. C. Una fecha que incluso descartaría que el creador de una de las siete maravillas del mundo fuera el faraón Keops, llevando su origen a una civilización más avanzada que podría haber levantado este edificio 20 mil años antes.

Para defender esta teoría, Alberto Donini ha desvelado que la piedra sufre una erosión conforme al paso del tiempo y, midiendo este desgaste, se puede calcular cuánto tiempo ha estado expuesta a los elementos. Así, su estudio apuntó a doce puntos distintos en la base de la Gran Pirámide de Giza y los resultados son los siguientes: las estimaciones van desde los 5.708 años hasta los 54.000 años y, al promediar las mediciones, la media aritmética desvela una antigüedad de 24.916 años antes del presente, lo que situaría la construcción de la pirámide en torno al 22.916 a. C.

«Considero que los resultados calculados solo son indicativos del orden de magnitud del período de construcción, y no de una fecha precisa», informa en este artículo, en el que desvela que hay un 68,2% de posibilidades de que se haya construido entre el 8954 a. C. y el 36.878 a. C. Dados estos resultados, también ha sugerido la posible existencia de una civilización previa que haya sido tecnológicamente capaz de levantar la Gran Pirámide.

Al hilo de este informe se ha pronunciado el arqueólogo Mark Lehner, en declaraciones a PBS, recogidas por IFL Science y DW, que se ha postulado sobre la fecha que siempre han dictado los expertos en la materia. «Principalmente, datamos las pirámides según su posición en el desarrollo de la arquitectura y la cultura material egipcias a lo largo de un amplio periodo de unos 3.000 años. No estamos trabajando con un punto de apoyo factual concreto en Giza propiamente dicho. Estamos tratando básicamente con la totalidad de la egiptología y la arqueología egipcia», pronunció.