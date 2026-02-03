5 centímetros de nieve: alerta amarilla de la AEMET en Castilla y León por nevadas muy fuertes

La AEMET activa la alerta amarilla en Castilla y León ante la llegada de nevadas muy fuertes, hasta 5 centímetros de nieve pueden llegar. Con una serie de situaciones que pueden ser esenciales en estos días en los que este tipo de fenómenos parece que llegan a toda velocidad y pueden cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Una novedad que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Una de las partes más frías del país se enfrenta a una situación del todo inesperada en estos días en los que cada detalle acabará contando de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, tocará empezar a ver llegar este destacado giro radical que puede convertirse en algo radicalmente diferente. Es hora de conocer un poco más, por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial. Se esperan hasta 5 centímetros de nieve, algo que quizás nos afectará más de lo que esperaríamos.

La nieve llegará con hasta 5 centímetros

Una buena cantidad de nieve preocupa a los expertos de la AEMET, tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En estos días en los que cada pequeño detalle puede acabar siendo esencial.

Esta cantidad de nieve puede convertirse en la antesala de algo más, de una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría pasar. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este invierno nos está dejando más cantidad de nieve de lo que nos imaginaríamos. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en todos los sentidos.

Esta nieve que podemos ver caer hoy mismo puede convertirse en un problema mayor, estaremos ante un nuevo episodio de lluvias abundantes que con el frío que nos espera en estas zonas del país pueden convertirse en nevadas considerables. Tocará estar muy pendientes de este tipo de detalles que nos afectarán en esta previsión del tiempo.

Castilla y León activa la alerta amarilla ante la llegada de nevadas

La alerta amarilla llega a Castilla y León ante unas nevadas que obligan a estar pendientes de esta previsión de la AEMET. Con un invierno que no se marcha, sino todo lo contrario, lo que nos espera es una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca.

Tal y como nos explican desde el blog de la AEMET: «Cubierto o nuboso con precipitaciones, generalmente moderadas, pueden ser persistentes en la primera mitad del día y primeras horas de la tarde, especialmente en el extremo suroeste y en las zonas de montaña del noroeste, no se descartan algunas tormentas dispersas por la tarde. Cota de la nieve 1800 a 2000 metros, bajando por la tarde y noche a 1400 y 1000. Bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas con ligeros cambios. Heladas débiles en cotas altas. Viento del sur al suroeste moderados con intervalos de fuerte, con rachas muy fuertes en el suroeste y nordeste y en zonas de montaña». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes ocasionalmente acompañado de tormentas, especialmente en el extremo suroeste y en las montañas del noroeste. Rachas muy fuertes de viento».

Esta nueva borrasca puede traernos más de una novedad destacada: «Se prevé que se mantenga la inestabilidad en la Península y Baleares con la entrada de una masa de aire post-frontal húmeda que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, exceptuando el Cantábrico, Baleares y la mayor parte de la fachada oriental y nordeste peninsular con intervalos nubosos. Se darán precipitaciones en la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineo, poco probables en el resto, que serán en general en forma de chubascos ocasionales. Presentarán persistencia, incluso con baja probabilidad pudiendo ser localmente fuertes yendo con tormenta y granizo menudo, en Galicia y oeste de Andalucía. Asimismo también podrá darse alguno localmente fuerte en Alborán. Al final del día las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente. La cota de nieve se situará en 900/1200 metros, con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y baja probabilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas.

Bancos de nieblas en zonas de montaña y extensas brumas frontales al final en la mitad suroeste. Temperaturas máximas en descenso generalizado, exceptuando el entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular con pocos cambios. Mínimas en descenso en la fachada oriental y nordeste peninsular, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».