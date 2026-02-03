Paralización de la venta de coches nuevos a empresas en enero ante la falta de ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez. Las matriculaciones de turismos en España han alcanzado las 73.103 unidades en el primer mes del año, lo que se traduce en un incremento del 1,1% respecto al primer mes del año anterior, mientras que las operaciones a corporaciones se han anotado un descenso de casi un 50% con menos de 28.000 transacciones. Una situación que se debe a que el Ejecutivo no permitirá que las empresas soliciten con carácter retroactivo las ayudas al coche eléctrico del Plan Auto +.

Así lo reflejan los datos de matriculaciones publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), a los que ha tenido acceso este diario, que indican un descenso de las ventas a empresas con un retroceso del 42,4% hasta alcanzar las 27.312 operaciones en el primer mes del año. Esto es, las corporaciones adquirieron 11.471 coches menos que en el mismo periodo de 2025.

Por canales, solo las ventas a alquiladores, con un aumento del 63,5% y 10.016 ventas, logran incrementar su volumen respecto al mismo mes del año pasado. Una cifra clave para que el mercado español no haya registrado números rojos en el primer mes del año, ya que las operaciones a particulares también registraron un descenso del 6,4%, en comparación con enero de 2026, con 35.775 unidades matriculadas.

La falta de ayudas congela la venta de coches

Raúl Morales, director de comunicación de la patronal de los concesionarios Faconauto, ha explicado que «el ligero crecimiento del mercado de la automoción en el mes de enero se debe a un espejismo». «Son operaciones que venían del mes de diciembre y que se han matriculado ahora», ha advertido para evitar sustos con las cifras en caso de que el Ejecutivo no active las ayudas de cara a los próximos meses.

«Además, el canal de alquiladores de vehículos ha matriculado muchísimo más de lo esperado. El hecho de que no haya habido un plan de ayudas a la adquisición de vehículos electrificados ha retraído muchas compras y ha hecho que no se esté generando cartera de pedidos para los próximos meses. Por eso es tan importante que cuanto antes se comuniquen los detalles de ese plan, sobre todo las cuantías y su retroactividad, porque eso va a dar confianza al comprador y nos va a permitir dejar de lado este parón del mercado que ya estamos viendo en el mes de enero», ha añadido Morales.

Las empresas se quedan sin ayudas

Tal y como avanzó este diario, las empresas no gozarán de la retroactividad de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos anunciada por el Gobierno, sino que serán sólo los particulares los que podrán disfrutar de los incentivos sin necesidad de justificar cuando han adquirido el vehículo. Una norma que ya se aplicó en el anterior plan Moves III y que, ahora, el Ejecutivo de Sánchez quiere repetir con el Plan Auto+.

El Gobierno incluyó la prórroga del plan Moves III dentro de un real decreto‑ley ómnibus que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados e hizo que los incentivos se retrasaran al 1 de abril de 2025. Un retraso que dejó a todas las empresas que habían comprado un coche eléctrico en los tres primeros meses del año sin incentivos. Mismo decreto que en 2026 ha dejado sin la deducción del 15% en el IRPF.

«El retraso que acumula la activación del Plan Auto+, anunciado a principios de diciembre, unido a la derogación de la deducción del 15% en el IRPF para las compras de eléctricos, frena operaciones, en un momento en el que el mercado venía creciendo a doble dígito, impulsado, en buena medida, por el buen comportamiento de los electrificados», ha señalado Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, a este diario.