La ayuda de 6.000 euros que no sabías que podías pedir éste 2026: los requisitos y cómo hacerlo

El Gobierno ofrece ayudas de hasta 6.000 euros para los ciudadanos que realicen obras en su vivienda habitual y mejoren la eficiencia energética de su domicilio. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos también podrán aplicar una deducción de entre un 20% y un 60% para los que puedan acreditar estas mejoras en las viviendas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 6.000 euros para los españoles que quieran realizar obras en casa. f

El «Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas» forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está llevando a cabo el Gobierno y que está con los fondos europeos Next Generation EU. Todo con el objetivo de cumplir las órdenes que llegan desde Bruselas de mejorar la eficiencia energética de las viviendas y los bloques de edificios. Así que los que realicen obras con este objetivo y lo puedan acreditar recibirán una bonificación, ya sea a través de una ayuda de hasta 6.000 euros o de una deducción en la declaración de la renta.

«El programa a nivel vivienda tiene como objeto financiar actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas que constituyan el domicilio habitual y permanente de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios, ya sean viviendas unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares», informa el Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana a través de sus canales oficiales.

«El programa financiará actuaciones que consigan una reducción de al menos el 7% de la demanda energética de calefacción y refrigeración, rebajar el consumo de energía primaria no renovable un 30% o la sustitución de elementos constructivos de la fachada (envolvente térmica), como el cambio de ventanas», informa en su página web sobre estas ayudas de hasta 6.000 euros.

La ayuda de 6.000 euros del Gobierno para vivienda

Así que estas ayudas van dirigidas principalmente a propietarios, usufructuarios y arrendatarios de viviendas. «Sólo se financiarán las actuaciones que se realicen en los domicilios habituales y permanentes de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios, lo que podrá acreditarse mediante certificación o volante de empadronamiento», informan desde el Gobierno, al que revelan que también se pueden acoger a estas ayudas las administraciones y organismos públicos, empresas públicas, entidades de derecho público y sociedades mercantiles estatales.

Los requisitos que se han de cumplir para poder acceder a estas ayudas de hasta 6.000 euros son los siguientes:

Vivienda habitual

Certificado energético antes y después de la obra.

La vivienda tiene que tener al menos 15 años.

Las obras tienen que estar terminadas antes del 30 de junio de 2026.

Por lo que respecta a las cuantías, la subvención será del 40% de la actuación (con un coste mínimo de 1.000 euros) con un límite de 3.000 euros por vivienda. A ello podrán acceder las personas que consigan una reducción de al menos el 7% de la demanda energética de calefacción y refrigeración, rebajar el consumo de energía primaria no renovable un 30% o la sustitución de elementos constructivos de la fachada (envolvente térmica), como el cambio de ventanas. Las ayudas para los edificios residenciales serán de hasta 6.300 euros, dependiendo del ahorro energético, que tiene que ser como mínimo de un 30%.

«Las comunidades y ciudades autónomas serán las encargadas de ejecutar el reparto de las ayudas a través de convocatorias públicas mediante el procedimiento de concurrencia simple, es decir, por riguroso orden de presentación de las solicitudes hasta el agotamiento de los fondos», informan desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Además de estas ayudas, los contribuyentes que cumplan con los requisitos de ingresos se podrán aprovechar de una deducción en la campaña de la declaración de la renta que comienza el próximo 8 de abril. La deducción para las obras que mejoren la eficiencia energética de una vivienda será de hasta un 40% en casos de vivienda habitual y un 60% en caso de que la reforma se acometa en un edificio.