Por San Blas las cigüeñas están de regreso, pero el VIII Censo Internacional revela que su población en España ha vuelto a niveles de hace dos décadas, con un descenso alarmante en regiones clave como Extremadura.

El recuento realizado por SEO/BirdLife durante la primavera de 2025 confirma un cambio de tendencia tras años de crecimiento continuado de esta ave emblemática y cómo el popular refrán se está quedando obsoleto.

El censo arroja una cifra de 33.600 parejas en España, prácticamente idéntica a las 33.217 registradas en 2004, pero muy por debajo de las 42.000 estimadas en 2014. Los datos evidencian que la población reproductora ha experimentado un retroceso significativo del 20% en la última década, rompiendo la dinámica positiva que venía mostrando la especie desde mediados del siglo XX.

Extremadura lidera las pérdidas

Castilla y León encabeza el ranking nacional con 10.997 parejas, seguida de Extremadura con 8.578 nidos, según los datos desglosados por comunidades autónomas. Sin embargo, Extremadura registra la mayor caída del país, con la desaparición de más de 2.500 nidos respecto al anterior censo, una pérdida especialmente dramática en una región históricamente fundamental para las cigüeñas.

Andalucía mantiene 3.974 parejas, mientras que Madrid alcanza un récord histórico con 2.520 nidos, impulsado principalmente por los vertederos de Madrid, Colmenar Viejo y Pinto. Castilla-La Mancha aporta 2.484 parejas, Cataluña 1.432, Aragón 1.279 y Galicia 1.137 parejas, reflejando un crecimiento importante en las comunidades del norte peninsular.

Basureros como factor determinante

El cierre de vertederos emerge como una de las causas principales del declive poblacional de las cigüeñas, que está poniendo en entredicho el refrán de «Por San Blas…».

En Extremadura, la clausura de estos puntos de alimentación ha provocado la desaparición de colonias enteras, algunas con más de un centenar de nidos. Estos lugares funcionan como trampas ecológicas, generando poblaciones dependientes que se desploman cuando se cierran las instalaciones.

La Comunidad de Madrid ejemplifica perfectamente esta dependencia, con su población récord vinculada directamente a tres grandes basureros. En contraste, Alcalá de Henares muestra un descenso continuado tras el cierre de su vertedero, mientras provincias como Zaragoza o Lleida crecen influenciadas por la presencia de estas instalaciones.

Cambios agrícolas y urbanos

La intensificación agrícola representa otro factor determinante en el retroceso de las cigüeñas. El descenso de la ganadería extensiva, la transformación de cultivos tradicionales en regadíos intensivos de leñosas y la pérdida de pastizales han reducido drásticamente los hábitats adecuados para la especie. Estos cambios generan impactos significativos sobre la fauna y el suelo.

La retirada de nidos en edificios, iglesias y monumentos también contribuye al declive. Zamora experimenta un desplazamiento de colonias desde zonas urbanas hacia riberas y arboledas, mientras Navarra muestra un patrón similar con aumento de emplazamientos en zonas fluviales.

El caso de Cáceres

Cáceres representa el ejemplo más llamativo del colapso urbano de las cigüeñas. El casco histórico ha perdido prácticamente toda su población, pasando de 180 nidos a apenas 1-2 activos en la actualidad. El cierre del vertedero, obras, crecimiento urbano y cambios en el hábitat periurbano han provocado este desplome.

Expansión hacia el norte

El norte peninsular muestra cifras nunca alcanzadas, con La Rioja registrando 463 parejas, Cantabria 291, Navarra 267, País Vasco 193 y Asturias 25. Este patrón de desplazamiento septentrional es paralelo al que muestra la especie en Europa, con expansión hacia el noreste y este, alcanzando zonas tan septentrionales como el sur de Escandinavia.

Blas Molina, técnico de SEO/BirdLife, destaca que «en un contexto de cambio global, una de nuestras aves más comunes se presenta como un buen indicador de nuestra biodiversidad». La población ibérica, sumando las 14.421 parejas de Portugal, se acerca a las 50.000 parejas, representando el principal núcleo para la población occidental europea.