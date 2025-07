Entra un extraño cometa en el Sistema Solar y los científicos no dan crédito a lo que han descubierto

En el Sistema Solar ha entrado un extraño cometa, los científicos no dan crédito a lo que han descubierto en estos días. El espacio exterior representa la puerta de entrada de una serie de novedades que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un importante cambio en el cielo, los científicos no dan crédito a lo que está a punto de llegar.

Un descubrimiento que puede cambiarlo todo. Aunque vivimos sólo en este pequeño planeta desde el que contemplamos el universo entero, lo mejor llegará en breve. Cuando podamos ser conscientes de que vivimos en un planeta cambiante, que cada vez que descubre algo nuevo de esta inmensidad del universo que lo rodea, parece que todo se transforma. El Sistema Solar ha recibido la entrada de un elemento nuevo, un cometa que puede cambiar por completo todo lo que sabíamos hasta ahora. Este descubrimiento puede ser clave en muchos sentidos, tocará ver qué es lo que pasa a partir de ahora.

No dan crédito a lo que han descubierto

Los expertos no dudan en dar una serie de detalles sobre lo que han visto entrar en un Sistema Solar que parece que se nos queda pequeño. Hemos pasado de ver como aparecían una serie de novedades destacadas desde fuera, hasta la llegada masiva de algunos detalles que han servido para prepararnos para afrontar un destacado cambio de tendencia.

Estaremos ante un punto del universo que recibe cada vez más, la llegada de elementos extraños que tenemos que estudiar. Analizando poco a poco la entrada de estos objetos que, de momento, son no identificados, todo lo que necesitamos y más para salir de este planeta nos espera fuera.

Saber estar pendientes de lo que puede pasar fuera de un planeta que parece que tiene una serie de novedades destacadas que quizás hasta el momento no podríamos ni imaginar. Sin duda alguna, estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta la fecha no teníamos por delante. Será el momento de conocer directamente qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo será posible.

Entra un extraño cometa en el Sistema Solar

El Sistema Solar ha recibido la entrada de un extraño cometa que se ha convertido en uno de los más estudiados de los últimos tiempos. Los científicos quieren estar al día de lo que está por llegar, en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Tal y como nos explica el blog de la NASA: «El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA, fue el primero en informar sobre sus observaciones del cometa 3I/ATLAS al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025. Desde ese primer informe, se recopilaron las observaciones hechas antes del descubrimiento en los archivos de tres telescopios ATLAS en diferentes partes del mundo y en la Instalación de Fenómenos Transitorios Zwicky de Caltech, en el Observatorio Palomar del condado de San Diego, California. Estas observaciones “previas al descubrimiento” se remontan al 14 de junio».

Siguiendo con la misma explicación: «El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar. El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas). 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de alrededor de 1,4 au (210 millones de kilómetros, o 130 millones de millas), justo dentro de la órbita de Marte. El tamaño y las propiedades físicas de este cometa interestelar están siendo investigados por astrónomos a nivel mundial. 3I/ATLAS debería permanecer visible para los telescopios terrestres hasta septiembre de 2025, después de lo cual pasará demasiado cerca del Sol para poder ser observado. Reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de 2025, lo que permitirá hacer nuevas observaciones».