Hace tan solo un par de años un grupo de científicos decidió investigar sobre el peso de los humanos en la Tierra. Esto es algo muy curioso, y más aún si se tiene en cuenta que el peso está dado en masa de carbono. El estudio recientemente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha dado a conocer que el peso de todos los humanos equivale a 60 millones de toneladas de carbono.

Este grupo de científicos ha logrado calcular la cantidad de carbono almacenada dentro de toda la comunidad global de seres humanos. Este es un dato de sumo interés para la comunidad científica, ya que el carbono es el elemento químico más abundante en el planeta. Gracias a esta investigación se ha podido estimar que la biomasa completa del planeta pesa alrededor de 550 mil millones de toneladas.

El peso de los humanos en la Tierra se equivale al de las termitas

El peso de los humanos en la Tierra en masa de carbono es muy inferior al de otros tipos de organismos vivos. En esta escala, las plantas son las más privilegiadas. Estos seres vivos almacenan el 80% del carbono presente en el planeta. Después de las plantas, vienen las bacterias. Estas últimas también muestran un peso considerable en lo que respecta a almacenamiento de carbono.

A continuación de las plantas y las bacterias, los humanos y las termitas son las dos comunidades que siguen en la lista de peso en masa de carbono. Los animales por su parte, se encuentran en el último lugar de la lista. Aun así, el estudio también ha revelado que la influencia del ser humano ha aumentado el peso en carbono de los animales domésticos.

El rol del ser humano en el planeta

La investigación en base al peso de los humanos en la Tierra ha dejado muchas cosas en claro. En primer lugar, lo más llamativo para la comunidad científica resulta ser el hecho de que el ser humano es muy poco esencial para la biosíntesis del planeta. Incluso las plantas son más importantes.

A pesar de que las investigaciones continuarán en los próximos meses y años, este reciente estudio llevará sin lugar a dudas a que las personas se cuestionen sobre el rol del ser humano en el mundo. Con seguridad, tú mismo ya estarás sorprendido con este fascinante descubrimiento científico.

¿Alguna vez has pensado que las plantas y las bacterias podrían ser más imprescindibles que el propio ser humano? Estamos seguros de que estás tan impactado como nosotros.