¿Cómo sería el mundo sin océanos?

En un mundo sin océanos podrían describirse muchas características y fenómenos atmosféricos diversos, pero una cosa sería básica: sería un escenario dramático para los humanos. A continuación, te contamos más datos de una apocalíptica situación, que esperemos que no se produzca.

Si se secaran los océanos, aún persistirían las reservas de agua subterránea, pero no por mucho tiempo. El hecho de que no haya agua para evaporarse sobre la superficie de la Tierra haría que no se generaran lluvias que alimentaran las reservas subterráneas, por lo que esas reservas no durarían mucho tiempo.

Pero… ¿por qué se secarían los océanos?

Sería un escenario improbable, principalmente por la protección atmosférica con la que cuenta la Tierra. Pero se puede suponer que una fuente ultravioleta muy potente llegara hasta ella. Esto rompería la composición del agua, los átomos de hidrógeno se separarían de los átomos de oxígeno. De esta forma, todo rastro de agua y humedad desaparecería de la Tierra.

Otro escenario sería el de que los océanos se evaporen por efecto del sobrecalentamiento, que ya se encuentra en marcha. En la práctica, llevaría millones de años que se llegaran a secar por completo las aguas en el planeta Tierra.

¿Qué ocurriría en un mundo sin océanos?

Las consecuencias de un mundo sin océanos serían devastadoras para la humanidad. No solo y básicamente porque el agua es fundamental para el desarrollo de la vida, sino porque el planeta se convertiría en un gran depósito blanco de sal.

Esto haría que la luz solar refracte de manera que la atmósfera se enfriara considerablemente, lo cual haría al planeta incompatible con la vida, tanto humana como animal y vegetal.

Por supuesto que la vida marina desaparecería por completo. Las especies animales marinas necesitan del hábitat oceánico para subsistir. Pronto todas las especies desfallecerían por la deshidratación. La desaparición de los océanos rompería el ciclo del agua, por lo que tampoco existirían otros cauces de agua, como ríos o arroyos.

Las nubes, la hidratación…

No existirían tampoco las nubes, por lo que el cielo se mantendría despejado todo el tiempo, lo cual reviste escasa relevancia debido a que en poco tiempo no existirían humanos que lo puedan disfrutar. De modo que resulta más beneficioso tolerar el mal tiempo y los días lluviosos, sin lugar a dudas.

Por supuesto también que toda la cadena alimentaria se vería obstaculizada hasta desaparecer, y la deshidratación acabaría paulatinamente, y en poco tiempo, con toda la vida sobre la Tierra.

Hemos imaginado en este artículo cómo sería la vida sin océanos. Puedes lograr que más personas reflexionen sobre las consecuencias de la actuación del hombre en el ecosistema si lo compartes entre tus contactos. Tú… ¿cómo crees que sería el mundo sin océanos?