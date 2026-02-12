Los científicos no se lo creen pero los osos polares están engordando mientras el Ártico se derrite

Una investigación realizada en el archipiélago noruego de Svalbard ha desconcertado a la comunidad científica: en las últimas décadas, los osos polares del mar de Barents han engordado, a pesar de que el hielo marino en la región ha disminuido a un ritmo acelerado. El hallazgo, publicado en la revista Scientific Reports, revela que la naturaleza no siempre responde de manera lineal a los cambios ambientales.

Andrés Ordiz Fernández, profesor en el área de Zoología de la facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León y miembro del grupo de expertos en osos de la IUCN, explica lo siguiente a

Science Media Centre España: «El calentamiento global ha reducido a la mitad, en pocas décadas, la superficie de hielo marino del hemisferio norte, pasando de seis a tres millones de kilómetros cuadrados. Si la tendencia continúa, al menos un 33 % de la población actual de osos polares (unos 26.000 en total) podría desaparecer en los próximos 50 años. En su nuevo artículo, Aars y colaboradores enfatizan que la pérdida de hielo ha tenido efectos negativos claros en varias poblaciones de osos polares del Ártico. Sin embargo, en este nuevo trabajo ellos han encontrado que, en su área de estudio (Svalbard, Noruega, en la parte oeste del Mar de Barents), la rápida pérdida de hielo en décadas recientes no parece haber causado una peor condición corporal en los osos polares».

¿Por qué los osos polares están engordando?

«Sería natural esperar que la pérdida de hielo marino tuviera un efecto negativo en los osos, incluyendo su condición física», explicó Jon Aars, científico sénior del Instituto Polar Noruego y autor principal del estudio. Pero los datos cuentan otra historia.

El equipo científico analizó información recopilada durante más de tres décadas. La medición del índice de condición corporal (basado en peso, tamaño y circunferencia torácica) permite calcular las reservas de grasa de cada ejemplar. En osos polares, el hecho de estar «más gordo» es un indicador positivo, ya que las reservas de grasa cumplen funciones muy importantes: ofrecen aislamiento térmico frente al frío, proporcionan energía durante los periodos sin alimento y permiten a las hembras producir leche rica en nutrientes para sus crías.

Los investigadores observaron que la condición corporal disminuyó entre 1995 y el año 2000, pero posteriormente comenzó a mejorar. «Cuanto más gordo está un oso, mejor», resumió Jon Aars, científico sénior del Instituto Polar Noruego y autor principal del estudio.

Pero, ¿cómo es posible que los osos polares engorden con menos hielo? La explicación parece estar en la capacidad de adaptación. A diferencia de otras poblaciones de osos polares que dependen casi exclusivamente de la caza sobre hielo, los osos de Svalbard han ampliado su dieta, y ahora consumen con mayor frecuencia presas terrestres y costeras, como renos y morsas.

Tras décadas de sobreexplotación humana, la población de renos en la región ha aumentado. Para los osos polares, esto representa una fuente alternativa de alimento, especialmente durante el verano. Los expertos señalan que no se trata de un comportamiento nuevo, ya que los osos siempre han sido oportunistas. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de ejemplares cazando renos en tierra firme.

Además, el deshielo podría estar modificando el comportamiento de las focas anilladas. Con menos hielo disponible, las focas tienden a concentrarse en áreas más pequeñas, lo que podría facilitar su captura por parte de los osos.

«El artículo ilustra que la compleja relación entre las características del hábitat, la estructura del ecosistema y las fuentes de alimento alternativas que pueden encontrar los osos en algunas partes de su área de distribución previene que se puedan extrapolar conclusiones entre las diferentes poblaciones de osos polares que aún existen. Los autores sugieren que los osos están pudiendo utilizar esas presas alternativas porque la densidad de estas ha aumentado, sobre todo las morsas, ya que anteriormente habían sido sobreexplotadas por el ser humano. En la misma línea, destacan que no hay tantos osos como podría haber («capacidad de carga» es el concepto ecológico) en su área de estudio porque se han cazado muchos en décadas anteriores», detalla Ordiz Fernández.

A pesar del tono positivo que podría desprenderse del estudio, los propios autores advierten que las perspectivas a largo plazo siguen siendo preocupantes. «En algún momento, el ecosistema superará un punto de inflexión», señala Aars. Existe un límite claro que los expertos no dejan de recordar: no hay poblaciones de osos polares en lugares donde el hielo marino desaparece completamente durante todo el año.

Aunque los osos polares estén actualmente en buena condición física, siguen dependiendo en parte de la caza de focas sobre hielo. «En el futuro será más difícil ser un oso polar en Svalbard», admite Aars.

En definitiva, dadas las proyecciones de calentamiento global para el futuro y la tendencia de otras poblaciones de osos polares en un escenario de pérdida de hielo, los osos de su zona de estudio también sufrirán efectos similares dada la rápida pérdida de hielo