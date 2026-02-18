Los científicos no se lo creen: hallan una nueva especie en Fukushima que mezcla el cerdo y el jabalí

Hallan una nueva especie en Fukushima que mezcla el cerdo y el jabalí, los científicos ni se lo creen. Esta zona del planeta que se vio afectada por un terrible terremoto que vino acompañado de un tsunami que lo cambiaría todo. En ese tiempo en el que todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer lo que ha pasado en este punto del planeta en el que hay algunos elementos que han acabado siendo la antesala de algo más.

La fauna y la naturaleza que vivía en un lugar que quedó afectado por la falta de contención de una central nuclear que lo cambió todo por completo.

No se lo creen los científicos

Los científicos no se creen lo que han encontrado en Fukushima, un animal que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante en este cambio de tendencia que puede ser esencial. Será el momento de conocer un poco más lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tememos por delante.

En una zona del mundo en el que ha aparecido una nueva naturaleza que mezcla especies.

Una nueva especie de Fukushima que mezcla el cerdo y jabalí

Fukushima se ha convertido en un lugar en el que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explica un reciente artículo de la Revista de Investigación Forestal: «La hibridación entre animales salvajes y animales domésticos escapados o abandonados plantea desafíos significativos para la gestión y conservación de la vida silvestre, en particular al interrumpir los procesos evolutivos. Los eventos a gran escala, como el accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi (FDNPP) en 2011, pueden llevar a la liberación de animales domésticos a las áreas boscosas y tierras agrícolas abandonadas después de la evacuación humana, aumentando la probabilidad de hibridación o mezcla con sus parientes salvajes. Este estudio investiga la influencia genética de los cerdos domésticos Sus scrofa domesticus en las poblaciones de jabalíes Sus scrofa leucomystax en la zona de evacuación de la prefectura de Fukushima, Japón. Utilizando haplotipos de ADN mitocondrial (ADNmt) y genotipos SSR nucleares de 191 jabalíes y 10 cerdos domésticos recogidos durante 2015-2018, examinamos cómo se relaciona el linaje materno con la proporción de alelos domésticos en individuos mixtos».

Siguiendo con la misma explicación: «El análisis de ESTRUCTURA con el modelo USEPOPINFO y la opción GENSBACK reveló que 21 de los 31 individuos mezclados estaban más allá de la quinta generación desde la hibridación. Los individuos con haplotipos de ADNmt derivados de cerdos exhibieron una menor proporción de alelos nucleares porcinos en comparación con aquellos que llevan haplotipos de jabalíes, lo que sugiere una rotación reproductiva más rápida en el linaje porcino materno. Estos resultados implican que el ciclo reproductivo más corto de los cerdos domésticos puede haber acelerado la dilución de los genomas nucleares de los cerdos dentro de las poblaciones de jabalíes después del accidente del FDNPP. Aunque el impacto general de la hibridación parece limitado, incluso la introgresión genética a pequeña escala puede complicar el manejo de la población».

Una nueva especie hibrida que nace de una mezcla que se ha producido al margen de una serie de elementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna deberemos empezar a visualizar en este cambio de un territorio marcado por un hecho de lo más dramático.