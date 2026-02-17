Los científicos incrédulos por el animal ‘fantasma’ que han encontrado en el Atlántico: tiene el tamaño de un autobús

El tamaño de un autobús tiene este animal fantasma que han encontrado en el Atlántico los científicos. Un ser que ha despertado todos los rumores y teorías posibles. Como si fuera un elemento propio de un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. El océano se convierte en la puerta de entrada de un nuevo mundo que parece sacado de una novedad destacada.

Tiene el tamaño de un autobús

Descubierto un animal fantasma que desconcierta a los científicos

Tal y como se explica en un reciente artículo de The New York Times: «Eran finales de diciembre, y un grupo de investigadores descendía con un vehículo teledirigido en el océano Atlántico, frente a Argentina, cuando, a unos 243 metros de profundidad, la sala de control se quedó en silencio. En las pantallas se veía una medusa. Pero no se trataba de un avistamiento ordinario: esta era una medusa fantasma gigante, una especie de aguas profundas rara vez vista en los mares del mundo. “Había una mezcla de excitación e incredulidad”, comentó María Emilia Bravo, una bióloga marina de la Universidad de Buenos Aires que dirigió la inmersión como parte de una expedición a bordo del R/V Falkor (too), un buque de investigación operado por el Instituto Oceánico Schmidt. El instituto hizo públicos sus hallazgos el martes. “Su presencia etérea y delicada en un entorno tan extremo fue profundamente sorprendente”, dijo. Los largos tentáculos de la criatura hacían que maniobrar el vehículo submarino de manera segura fuera una tarea complicada. “Teníamos curiosidad por conocerla mejor y documentarla bien».

Siguiendo con la misma explicación: «Halladas por primera vez en 1899, las medusas fantasma gigantes no fueron reconocidas como especie sino hasta 60 años después. E incluso entonces, los ejemplares que solían encontrarse estaban muertos, atrapados en las redes de arrastre; rara vez se registraba uno vivo. Los vehículos teledirigidos hicieron posible el avistamiento de estas criaturas. “Hasta hace poco, nadie era capaz de verla realmente en su hábitat natural y en todo su esplendor”, dijo Steve Haddock, biólogo marino del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, quien no participó en la inmersión. Durante el último siglo, las medusas fantasma han sido documentadas en alrededor de 100 ocasiones».

Un animal realmente único que ha aparecido en estas latitudes y ha dejado a los científicos en shock. Ante este descubrimiento que realmente puede cambiarlo todo por completo, de tal forma que tocará prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que será esencial en estos días.