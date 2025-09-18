La ciencia resuelve el misterio: no, tus vecinos no tiran canicas al suelo por la noche

Quien vive en una comunidad de vecinos sabe muy bien que, a veces, la convivencia roza lo surrealista. Desde obras fuera del horario permitido por la normativa municipal hasta fiestas improvisadas un sábado por la noche, pasando por esa persona que aparca en la plaza de garaje equivocada como si fuera lo más normal del mundo. Teniendo esto en cuenta, cuando a las tres de la madrugada escuchas un ruido metálico y repetitivo, no es de extrañar que pienses que los vecinos de arriba estén jugando a las canicas.

Sin embargo, este ruido, que normalmente ocurre a altas horas de la madrugada, no tiene nada que ver con unos vecinos molestos. Se trata de un fenómeno conocido como pulso de Zhukowski, más conocido popularmente como golpe de ariete.

¿Qué es el golpe de ariete?

«El golpe de ariete ocurre debido al comportamiento elástico de los fluidos. Cuando el agua circula por las tuberías y se cierra bruscamente un grifo, las partículas de agua que están más cerca del punto de cierre se detienen de repente, pero las partículas más atrás continúan moviéndose hasta chocar con las anteriores. Este impacto provoca un aumento de presión y hace que las tuberías reverberen, generando el característico sonido metálico que asociamos con canicas rodando», explica Climer Technology.

El cerebro tiende a interpretar los sonidos comparándolos con experiencias previas. Como pocas personas tienen referencias sobre ondas de presión hidráulica, lo más parecido en el imaginario colectivo es el ruido de una bolita que rueda y golpea contra una superficie. Aunque pueda sonar a algo raro o incluso peligroso, lo cierto es que el golpe de ariete es bastante común y puede ocurrir en cualquier momento, aunque se percibe más por la noche porque hay menos ruido ambiental.

Generalmente, este fenómeno se produce por los siguientes motivos:

Cuando se abre rápidamente una válvula, se produce un incremento rápido en la velocidad del flujo de agua. Esto genera una onda de presión que se propaga hacia la tubería y puede provocar el golpe de ariete. Ocurre lo mismo cuando se cierra una válvula de manera brusca, al producirse una disminución rápida en la velocidad del flujo de agua.

Por otro lado, el arranque y parada de una bomba también puede dar lugar a este ruido por las ondas de presión. Cuando se enciende la bomba, el flujo de agua aumenta de forma rápida y cuando se detiene, se produce una disminución brusca en el flujo de agua.

Finalmente, las bolsas de aire que se acumulan en la tubería también pueden generar el golpe de ariete cañerías; cuando el agua se mueve a través de la tubería, las burbujas de aire pueden comprimirse y expandirse, lo que genera ondas de presión que se propagan a través del líquido y pueden causar este fenómeno.

¿Puede dañar las tuberías?

El pico de presión puede multiplicar varias veces la presión nominal de la red. Esto, con el tiempo, puede provocar: fugas en uniones y juntas, fisuras en tuberías de materiales frágiles como el PVC, desgaste prematuro en válvulas y grifos y, en casos extremos, roturas súbitas que generan fugas de agua.

«En general, el golpe de ariete no es peligroso, aunque el aumento de presión resultante puede, en algunas ocasiones, causar daños en las tuberías e instalaciones hidráulicas. Este fenómeno es una de las principales causas de averías en estos sistemas».

Cómo minimizar el golpe de ariete en casa

No siempre se puede eliminar del todo, pero sí minimizar su efecto.

Para ello, es fundamental cerrar los grifos de forma progresiva y no de golpe. Asimismo, se pueden instalar depósitos de compensación; son pequeños tanques que absorben la sobrepresión y protegen la red. Los expertos también recomiendan colocar válvulas de aire o purga, que ayudan a liberar burbujas y ondas de presión que se forman en el circuito.

El golpe de ariete se conoce desde hace siglos en acueductos, molinos y sistemas hidráulicos, pero en aquellos tiempos se atribuía a misterios o a defectos en la construcción. Fue el ingeniero ruso Nikolái Yegórovich Zhukovski quien, a finales del siglo XIX, lo describió científicamente y le dio el nombre que aún hoy utilizamos. Gracias a sus estudios, la ingeniería hidráulica pudo diseñar sistemas para preverlo y reducir sus riesgos.

La próxima vez que escuches ese ruido metálico en plena madrugada, recuerda: tus vecinos probablemente no tienen nada que ver.