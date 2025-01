Cambio en lo que sabíamos de la tabla periódica: un descubrimiento histórico altera todo

La tabla periódica va a cambiar por completo, llega un descubrimiento histórico que lo altera todo. Habrá llegado ese momento de despedirnos de este elemento tal y como conocíamos y de darle una serie de detalles que pueden ser claves. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que nos espera con cada nuevo hallazgo que la ciencia se encarga de destapar de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y que puede ser clave.

El hecho de que durante años hayamos tenido una tabla periódica inalterable no tiene por qué significar que era de lo más eficiente. Quizás, hasta ahora no hubiéramos imaginado que estuviéramos ante un elemento que puede acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. El paso del tiempo coloca este elemento en el ojo del huracán, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un detalle que puede ser clave. Es hora de apostar claramente por ciertos detalles que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos, por lo que deberemos tener en cuenta lo que está por llegar.

Un descubrimiento histórico lo altera todo

Cada nuevo elemento que se descubre puede cambiar la tabla periódica, una herramienta que debemos conocer. Desde el blog de educación Wuolah nos dicen que: «La tabla periódica es una disposición de todos los elementos químicos, organizados en función de su número atómico, configuración electrónica y propiedades químicas recurrentes. Los elementos se presentan en orden creciente de número atómico, que es el número de protones en el núcleo de un átomo. Esta disposición permite que elementos con propiedades similares queden agrupados juntos. Además, la tabla periódica ofrece una ventana a la estructura fundamental de la materia. La tabla periódica tambien es una herramienta predictiva. Al observar la disposición de los elementos, los químicos pueden prever cómo se comportará un elemento en una reacción, qué tipo de enlaces formará y con qué otros elementos se combinarán preferentemente. Esta capacidad predictiva no es solo una coincidencia feliz; es el resultado de la estructura subyacente de los átomos y cómo los electrones, esas diminutas partículas cargadas, se organizan alrededor del núcleo».

Está formada por 7 períodos que se organizan por filas, hasta crear esta tabla o especie de pirámide.

Primer período: Contiene solo 2 elementos, hidrógeno y helio. Es el nivel de energía más bajo y tiene la menor capacidad para electrones.

Segundo y tercer período: Cada uno con 8 elementos, desde el litio (Li) hasta el neón (Ne) y del sodio (Na) hasta el argón (Ar), respectivamente. Estos períodos llenan los orbitales s y p.

Cuarto y quinto período: Más extensos, con 18 elementos cada uno, introducen los orbitales d.

Sexto período: Con 32 elementos, introduce los orbitales f, dando lugar a los lantánidos.

Séptimo período: Aún en expansión con el descubrimiento de nuevos elementos, contiene los actínidos y otros elementos superpesados.

Este es el cambio que afectará a la tabla periódica

Ahora que conocemos un poco mejor este elemento esencial para conocer el mundo que nos rodea y los materiales que lo forman, quizás debemos despedirnos de ella tal y como la conocíamos. Un reciente artículo publicado en la revista especializada Journals, nos descubre un nuevo isótopo que lo puede cambiar todo.

Según estos expertos: «Informamos del descubrimiento del nuevo isótopo 252 Rf . Con su vida media extremadamente corta de60+90

−30 ns, amplía el rango de vidas medias de los núcleos superpesados conocidos en aproximadamente 2 órdenes de magnitud. Este núcleo fue sintetizado en su alto-𝐾Estado isomérico, para el cual medimos una vida media de13+4

−3 μ⁢s. Nuestros resultados confirman un inicio suave de la disminución de las vidas medias de fisión espontánea del estado de base en los isótopos Rf deficientes en neutrones hacia el borde isotópico de 10-14 s, que es el tiempo necesario para formar una capa atómica. Nuestros hallazgos establecen un nuevo punto de referencia para una mayor exploración de los fenómenos asociados con alto-𝐾Estados y estabilidad de fisión invertida en los núcleos más pesados».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esta transformación que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta. Este elemento puede generar un impacto enorme en la forma en la que se organiza esta tabla. Por lo que, quizás hayamos dejado de verla de la manera que la vemos.

La ciencia avanza y lo hace de tal forma que nos hace tener en mente una serie de elementos que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran una realidad. Los expertos no dudan en dar algunos datos claves que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y que son fundamentales en estos momentos.