Alerta de los expertos: la generación Z está perdiendo una habilidad que todos tenemos

La generación Z está perdiendo una habilidad que todos tenemos, los expertos lanzan una seria advertencia. Vivimos a merced de los cambios tecnológicos y de las novedades que llegan a toda velocidad. Cuesta creer que hace menos de 20 años las redes sociales ni se hubieran intuido o que los teléfonos o algo parecido a lo que eran, nos invadirían. Para aquellos que tuvieron un teléfono personal con más de 18 años, los que miraban la única tele en familia y los que disfrutaron de las comidas donde se hablaba, pueden ser mucho más afortunados de lo que nos imaginamos.

Hay un riesgo que amenaza a las nuevas generaciones, a aquellas que comen desde muy pequeños con el teléfono y la Tablet, que se pasan horas viendo una televisión que se pone a su servicio y que sin redes sociales no son nada. Un peligro mucho mayor de lo que nos podríamos imaginar está listo para afectarnos y lo hará de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor. Los expertos no dejan ninguna duda al respecto de lo que nos está esperando y puede acabar siendo terrible en muchos sentidos.

Los expertos lanzan una alerta importante

Vivimos sumergidos en una sociedad repleta de cambios que puede alejarnos de lo que acabaría siendo habitual en estos días que tenemos por delante. Somos los que hemos crecido adaptándonos a las nuevas tecnologías, pero los que vienen detrás las han mamado desde muy jóvenes.

La llamada generación Z corre un riesgo que quizás hasta la fecha nadie hubiera esperado. Siendo el momento elegido en el que todo puede cambiar de inmediato. Con importantes novedades que hay que tener en cuenta y que quizás hasta la fecha no hubiéramos podido imaginar.

Los expertos que han analizado a esta generación, la nacida después del año 2000, la que se ha criado siendo digital, no dudan en lanzar una poderosa alerta. Hay una habilidad que todos tenemos y que lleva siendo unas de las herramientas más poderosas de la humanidad que se está perdiendo por momentos.

Un riesgo enorme es el que corremos todos, a merced de estos cambios que vivimos. No sólo nos influyen en la forma de relacionarnos. También son claves a la hora de detectar determinados cambios en la forma de vivir un día a día que puede estar en peligro.

Está perdiendo la generación Z una habilidad que todos tenemos

Hay una importante habilidad que ha acompañado al ser humano durante miles de años, ha costado mucho llegar hasta donde estamos y ahora lo vamos a tirar todo por el suelo. La realidad es que los expertos han lanzado una alerta, concretamente desde la Universidad de Turquía.

En un artículo publicado en Turkiyetoday descubrimos que: «El profesor Nedret Kiliceri, hablando con el diario turco Hurriyet, subraya que incluso los estudiantes universitarios carecen del conocimiento de las reglas fundamentales de la escritura, y muchos son incapaces de expresarse adecuadamente en el papel».

Siguiendo con la misma información: «El profesor Kiliceri explica que la escritura a mano de muchos estudiantes se ha deteriorado debido a la falta de entrenamiento en escritura a mano. «La escritura de los estudiantes se inclina hacia abajo o hacia arriba a lo largo de la página y, a menudo, su letra es ilegible. En el pasado, los estudiantes estaban más acostumbrados a utilizar papel y lápiz, pero ahora interactúan con pantallas y teclados desde una edad temprana. Su escritura, especialmente en la escuela secundaria y la universidad, se ve afectada como resultado», afirmó. También señaló que ciertas letras, como la “o” y la “b”, a menudo se escriben incorrectamente en diversas formas».

Los bolígrafos parece que tienen los días contados: «La preferencia de la Generación Z por los teclados en lugar de los bolígrafos ha influido aún más en su escritura. “Llegan a clase sin bolígrafo y prefieren usar el teclado para todo. Este cambio forma parte de una conversación global sobre la influencia de las redes sociales en el lenguaje escrito”, explica Kiliceri. Insiste en la necesidad de realizar más estudios, particularmente en el nivel secundario, para comprender mejor cómo las herramientas digitales están transformando el lenguaje y la escritura».

La conclusión de este artículo es que nos espera un importante cambio de ciclo: «Dilda Sedefoglu, otra estudiante universitaria, está de acuerdo en que las redes sociales han tenido un efecto significativo en las habilidades de escritura.“Antes me encantaba escribir para mí, pero ahora ya no lo hago tanto. Las habilidades que no se utilizan se debilitan naturalmente. Como resultado, se olvidan incluso las reglas de escritura más básicas. Sin embargo, conozco estudiantes en la facultad de derecho que son excelentes en la expresión escrita. Usan el lenguaje correctamente cuando es necesario, pero otros toman atajos cuando pueden”. El cambio de la Generación Z de los métodos tradicionales de escritura a la comunicación digital plantea un desafío tanto para los educadores como para los estudiantes. El uso generalizado de la tecnología, junto con el creciente dominio de las redes sociales, ha dado lugar a una generación que tiene dificultades para desarrollar habilidades formales de escritura. A medida que la comunicación digital se vuelve más frecuente, comprender y abordar estas cuestiones será clave para preservar las tradiciones de escritura en el futuro».