Adiós al récord mundial: Arabia Saudí rompe los límites y está construyendo un rascacielos de 1 km de altura

Arabia Saudí avanza con un proyecto para construir el rascacielos más alto del mundo, que aspira a alcanzar un kilómetro de altura y a superar el récord actual, en una apuesta que busca redefinir los límites de la arquitectura y la ingeniería modernas.

Durante años, edificios como el Burj Khalifa de Dubái, la Shanghai Tower o las Torres Petronas han marcado el techo de lo posible. No solo por su altura, sino por el impacto urbano, económico y simbólico que generan.

Cuando parecía difícil superar el récord vigente, un nuevo proyecto emerge con cifras que cambian por completo la escala: una torre de un kilómetro de altura en pleno corazón de Arabia Saudí.

Torre Jeddah: el rascacielos de 1.000 metros que Arabia Saudí construye para batir el récord mundial

El proyecto se llama Torre Jeddah y se está desarrollando en la ciudad de Yeda, a orillas del mar Rojo. Con una altura prevista de 1.000 metros, el rascacielos aspira a convertirse en el más alto del mundo, superando ampliamente al Burj Khalifa y marcando un antes y un después en la arquitectura vertical. Sus cimientos ya están en marcha y la obra avanza tras haber estado detenida durante varios años.

La torre forma parte de una estrategia mucho más amplia. No se trata de un edificio aislado, sino del emblema de un plan nacional destinado a diversificar la economía saudí, atraer inversión internacional y posicionar al país como un polo global de innovación, turismo y negocios.

Cómo es la Torre Jeddah

El encargo del diseño recayó en el estudio Adrian Smith + Gordon Gill, el mismo que firmó el Burj Khalifa. El reto, en esta ocasión, es aún mayor. La torre contará con entre 130 y 157 plantas, según las fases finales del proyecto, y adoptará una forma esbelta y aerodinámica inspirada en elementos naturales del desierto, pensada para reducir el impacto de los vientos a alturas extremas.

El edificio integrará un complejo sistema de ascensores ultrarrápidos, diseñados específicamente para recorrer distancias inéditas en rascacielos convencionales. En sus niveles superiores se ubicará el mirador más alto del mundo, con vistas panorámicas al mar Rojo y a la expansión urbana de Yeda, convirtiéndose en uno de sus grandes atractivos turísticos.

Qué es Kingdom City

La Torre Jeddah será el núcleo de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en cerca de 20.000 millones de dólares. Este nuevo distrito está concebido para albergar a más de 100.000 personas e integrar hospitales, universidades, residencias, oficinas, hoteles y áreas comerciales en un mismo entorno urbano.

En el interior del rascacielos convivirán apartamentos residenciales, oficinas premium, zonas comerciales y un hotel de lujo, todo bajo un mismo techo. La idea es replicar —y ampliar— el modelo que transformó Dubái a partir de sus grandes torres, pero llevado a una escala todavía más ambiciosa.

Cuándo estará terminada la Torre Jeddah

Tras un inicio prometedor, la obra quedó paralizada durante años debido a problemas internos y, posteriormente, a la pandemia. Sin embargo, el proyecto fue reactivado y ya se han completado decenas de plantas.

El rascacielos podría estar terminado alrededor de 2028, aunque las fechas siguen sujetas a ajustes conforme avance la obra. Cuando eso ocurra, Arabia Saudí no solo habrá batido un récord mundial, sino que habrá redefinido los límites de la arquitectura contemporánea y del urbanismo del siglo XXI.