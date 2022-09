El oro es un metal precioso mundialmente conocido por su gran valor. Desde la antigüedad, el metal de los metales era símbolo de riqueza, de hecho, solía emplearse para la fabricación de monedas. Utilizado también en ámbitos como la joyería, la odontología y en la arquitectura, el oro reúne características únicas que lo convierten en uno de los elementos más apreciados y cotizados. No obstante, la mayoría de las personas desconoce algunas sus peculiaridades. Estas son 6 curiosidades que no sabías sobre el oro.

6 curiosidades que no sabías sobre el oro

1.El oro no envejece

El oro tiene una característica muy particular y es que no reacciona con otros elementos, lo cual lo convierte en un metal noble y resistente. El oro no se descompone, no se mancha, ni tampoco se oxida, además mantiene sus propiedades invariablemente intactas a lo largo del tiempo. Una pepita de oro hallada en subsuelo se encontrará en las mismas condiciones de cuando se formó fue hace millones de años.

2.El ser humano tiene oro en su cuerpo

¿Te lo imaginabas? El cuerpo humano posee microscópicas (décimas de miligramo) cantidades de oro disuelto en su interior. A pesar de que no cumplen ninguna función en específico y no tiene valor alguno, el oro, así como otros elementos, están presentes en las células y el torrente sanguíneo.

3.Los lingotes son menos costosos que las monedas

Por más extraño que parezca, el costo de los lingotes de oro más grandes, que pesan hasta 15 y 30 kilogramos, son proporcionadamente mucho menor que el de las monedas de oro. ¿Por qué? Porque cuando se hace una compra de oro al por mayor, la prima adicional baja y esto reduce el costo.

4.Su valor es sumamente elevado

Es bien sabido que el oro es un metal muy valioso, pero no tanto por su escasez en el mundo, sino por la dificultad a la hora de extraerlo. La gran mayoría de oro en la Tierra se encuentra en el núcleo, dado que se hundió mientras el planeta se estaba formando. Con frecuencia, se extrae gracias a la fuerza del agua durante los terremotos.

5.En el océano hay cantidades inimaginables de oro

En el vasto océano hay una gran variedad de elementos, entre estos está el oro. Según los expertos, por cada litro de agua en el océano, hay un total de 13 mil millonésimas de gramos de oro. Si se tiene en cuenta que el volumen de agua que conforma los océanos es de, aproximadamente, 1.368.000.000 de kilómetros cúbicos, es posible deducir que hay 20 millones de toneladas de oro esparcidos en todos los océanos del planeta.

De hecho, si se extrae todo el oro del océano, habría cantidades de oro suficiente como para que cada persona tuviera 4 kg de este metal.

El oro tiene su propia huella dactilar

La última de las 6 curiosidades que no sabías del oro es que, al igual que los seres humanos, este metal precioso posee su propia huella digital que lo hace único e inimitable. Esto quiere decir que, si se estudia y analiza, es posible determinar con exactitud cuál es la proporción de sus elementos para identificarlo y rastrear la ubicación de la mina de la cual fue extraído.

La humanidad lleva muchos siglos buscando, excavando y extrayendo oro por su inestimable valor, pero pocos conocen los secretos que esconde.