Frases célebres de Rachel Carson

¿Te suena el nombre de Rachel Carson? Desgraciadamente, muchas mujeres que han logrado enormes aportes para la ciencia han caído en el olvido a pesar de que su trabajo científico fue intachable. Una de ellas es esta mujer, sabia y realmente brillante en su trabajo.

Rachel Louise Carson nació en 1907 y pronto se convirtió en una de las mayores biólogas marinas del mundo. Desgraciadamente, murió en 1964, demasiado joven.

No obstante, en 1962 publicó su gran obra, Primavera silenciosa, convirtiéndose en una adalid temprana de la conciencia ambiental que tanto nos preocupa ahora mismo. Podemos observar que no es algo tan novedoso, pues hace más de 50 años ya había personalidades que levantaron su voz para advertir al mundo.

Carson fue limnóloga en el US Bureau of Fisheries, trabajo que compartió con su labor de escritura naturalista. Recibió grandes elogios por su obra The Sea Around Us y alcanzó reconocimiento con otros libros como The Edge of the Sea y Under the Sea Wind, textos en los que exploró la vida marina en los océanos de todo el planeta.

Grandes frases de Rachel Carson

A medida que uno se acerca, la vista crece y crece, hasta que por fin, a través de esa misma estrecha ventana está uno contemplando el universo

Los que contemplan la belleza del mundo encuentran reservas de fortaleza que los acompañarán durante toda la vida

Es algo sano y necesario volver la mirada a la tierra y, al contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad

Sentí que tenía una obligación solemne de hacer lo que pudiera

Hay algo infinitamente reparador en el reiterado ritmo de la naturaleza, la garantía de que el amanecer llega tras la noche, y la primavera tras el invierno

El mundo de los niños es fresco y nuevo y precioso, lleno de asombro y emoción. Es una lástima que para la mayoría de nosotros esa mirada clara, que es un verdadero instinto para lo que es bello y que inspira admiración, se debilite e incluso se pierda antes de hacernos adultos

No se oía ni el más leve sonido de cantos de pájaros. Yo estaba sobrecogida, aterrada. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre de nuestro perfecto y bello mundo?

Sólo en el momento del tiempo representado por el siglo presente es que una especie —el hombre— ha adquirido un poder importante para alterar la naturaleza de este mundo

Ahora, merece la pena reflexionar brevemente sobre los enormes conocimientos de Rachel Carson y las enseñanzas que nos dejó para la posteridad.