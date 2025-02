El descubrimiento de los científicos sobre las auroras boreales que lo cambia todo

Las auroras boreales están cambiando, los científicos han lanzado un importante descubrimiento que quizás no hubiéramos esperado. Por lo que, debemos empezar a prepararnos para lo que llega a toda velocidad. El futuro estará marcado por una ciencia que nos enseña a conectar un poco mejor con una serie de detalles que hasta ahora no pensábamos que fuera posible. El cambio climático ha dado con algunas novedades que quizás hasta ahora no habíamos pensado, hay un factor que hay que tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

La ciencia ha dado con algunos datos que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta. Estos días hemos visto llegar algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos podido ver, en España es raro ver un fenómeno como las auroras boreales, pero las hemos visto en este último año. La ciencia ha dado con una explicación para este fenómeno poco común, que nos ayuda a entender un poco más lo que está por llegar en estos próximos días que tenemos por delante.

Este descubrimiento científico lo cambia todo

Tenemos por delante una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Por lo que, podemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en un futuro en el que todo es posible. No podemos descartar nada de nada y menos si nos centramos en lo que hemos visto en estos últimos meses en nuestro país.

El cambio climático es el objeto de estudio de muchos profesionales que no dudan en estar pendientes de cada pequeña variación que puede cambiarlo todo. Es hora de ver un poco más allá, pero, sobre todo, de visualizar una transformación que puede acabar siendo la que marque un antes y un después en nuestro día a día.

La ciencia parece que nos ayuda a poder conectar un poco más con todo lo que nos rodea. Tocará ver ante algunos elementos que realmente pueden marcar una diferencia importante. Las grandes auroras boreales que han llegado a latitudes que no se han visto en años, quizás tengan los días contados o son fuente de una serie de cambios destacados.

Este descubrimiento quizás lo cambiará todo y se convertirá en una novedad destacada que puede acabar siendo fundamental.

Este descubrimiento sobre las auroras boreales puede ser clave

Los últimos tiempos las auroras boreales han dado con una serie de datos que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de ver un poco más allá de determinadas situaciones que hasta la fecha no teníamos en mente. La llegada de algunos detalles que pueden convertirse en esenciales, pueden ser fundamentales.

La NASA ha realizado una investigación que puede cambiarlo todo y ha dado con un resultado peligroso para los humanos. Tal y como nos muestran en la investigación publicado por la revista Nature: «Las ondas de coro son algunas de las emisiones electromagnéticas más fuertes que ocurren naturalmente en el espacio y pueden causar radiación que es peligrosa para los seres humanos y los satélites1,2,3. Aunque las ondas del coro han atraído un interés extremo y han sido estudiadas intensamente durante décadas4,5,6,7, su generación y evolución siguen siendo muy debatidas7. Aquí, en contraste con la expectativa convencional de que las ondas de coro se rigen por campos dipolares magnéticos planetarios5,7, informamos de observaciones de ondas de coro repetitivas y de tono ascendente en la hoja neutra terrestre, donde los efectos del dipolo magnético están ausentes. Utilizando datos de alta cadencia de la misión MMS de la NASA, presentamos mediciones ultrarrápidas de los campos de onda y distribuciones electrónicas tridimensionales dentro de las ondas, que proporcionan evidencia de las interacciones coro-electrón y el desarrollo de agujeros de electrones en el espacio de fase de onda. Descubrimos que las ondas están asociadas con corrientes resonantes antiparalelas al campo magnético de la onda, según lo predicho por la teoría de las ondas no lineales. Estimamos la transferencia de energía de campo no lineal-partícula dentro de las ondas, encontrando que las ondas extraen energía de los electrones térmicos locales, en línea con la tasa de crecimiento positivo de las ondas derivadas de un análisis de inestabilidad. Nuestras observaciones pueden ayudar a resolver controversias de larga data con respecto a las emisiones de coro y a comprender el transporte de energía observado en el espacio y los entornos astrofísicos».

Por lo que seguirán investigando para conocer un poco mejor este tipo de ondas que en cierta manera acabarán dándonos algunas novedades destacadas que quizás no esperaríamos que fueran una realidad en estos últimos días. Las auroras boreales están en el punto de mira de los científicos de la NASA.