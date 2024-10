Las auroras boreales vuelven a España: ya hay fecha y lugar para verlas como en Noruega

Las auroras boreales han vuelto a España, así se han podido ver en estas fechas tan especiales como en Noruega. Siendo uno de los grandes atractivos de estas últimas horas en las que el mundo ha estado pendiente de un cielo que nos ha dado señales de cambio. Gracias a la llegada de un episodio que lo puede cambiar todo, es cuestión de estar pendiente de la actividad de un Sol que nos está dejando grandes alegrías en estas jornadas que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de salir un poco de nuestra zona de seguridad, para entrar en un episodio que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Siguiendo con unos cambios que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Este 2024 sin duda es el año que no vamos a olvidar, gracias a una serie de acontecimientos que nos han dado mucho. Desde los eclipses de sol y de luna, pasando por la llegada del cometa del siglo o viendo llegar una serie de auroras boreales, lejos de su lugar por excelencia, Noruega o el Polo Norte.

Vuelven a España las auroras boreales

Nuestro país ha tenido la suerte de poder ver auroras boreales como si estuviéramos en Noruega. Algo que no sucede muy a menudo, pero depende en gran medida de la actividad de un Sol que este año nos está dejando una serie de tormentas que pueden ser los que marquen un antes y un después.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando, mirando al cielo durante estos días. No vivimos tiempos habituales de actividad solar o terrestre, en la Tierra lidiamos con huracanes y en el cielo con tormentas solares que también podrían darnos más de una sorpresa inesperada.

Son días en los que deberemos empezar a gestionar determinados cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Hay una razón de peso para que estas auroras lleguen a España y los expertos son los encargados de darnos más datos al respecto, justo lo que necesitamos para conocer en primera persona este fenómeno.

Las auroras borales es de los pocos fenómenos que casi que se pueden predecir con exactitud. Algo que quizás nos sorprenderá, pero acabará siendo una realidad en todos los sentidos.

Ya hay fecha y lugar para ver las auroras boreales como en Noruega

Ha llegado el momento de volver a esperar las auroras boreales como en Noruega, algo que quizás te acabe sorprendiendo y pueda dejarte con la boca abierta en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a gestionar algunos elementos que acabarán siendo los que marquen esa visión casi mágica que nos espera.

Tal y como marcan los expertos de El Tiempo: «El Sol, durante el pasado miércoles 9 de octubre, emitió una llamarada solar de clase X, siendo específicamente X1.8. Esto quiere decir que está entre las más intensas. Además, provocó una importante eyección de masa coronal (CME por sus siglas en inglés) dirigida hacia la tierra. Con su llegada se espera una intensa tormenta solar, que podría traer las auroras de vuelta a latitudes bajas. Este evento podría tener una intensidad similar a la eyección de masa coronal que tuvo lugar tras la tormenta solar del 10 de mayo y que permitió ver auroras en latitudes muy al sur. En España, por ejemplo, llegaron a verse en áreas como Cáceres».

Siguiendo con la misma explicación: «La llamarada X1.8 que tuvo lugar el miércoles a primeras horas de la madrugada no es especialmente intensa. Hace varios días, de hecho, hubo una llamarada X9 apuntando hacia la tierra. Sin embargo, estas llamaradas no siempre implican eyecciones de masa coronal, y de hacerlo, no tienen por qué ser igual de intensas. Hay diversos factores que afectan a cómo nos llegan estos eventos y sus efectos en la Tierra. Entre otros, la polarización de dicha eyección, así como la situación de nuestro campo magnético. En esta ocasión, sin embargo, las condiciones parecen ser las adecuadas para tener una intensa tormenta solar. Con todo ello, las previsiones más actualizadas del centro de predicción espacial de Estados Unidos indican que la tormenta geomagmética podría ser G4 (de un máximo de G5), y el índice Kp, que mide también la magnitud de las tormentas solares, de 8 sobre un máximo de 9. Con estas condiciones, las auroras boreales podrían ser visibles mucho más al sur de sus latitudes habituales. La hora de llegada de la tormenta solar se estima sobre las 16 UTC (18:00 locales de España), con un margen de error de +/- 7 horas».

Por lo que, este día 10 de octubre y quizás esta noche o las que seguirán más tormentas solares en un periodo de plena actividad solar como el que vivimos nos puede permitir ver auroras boreales en España.