Simeone: «Sin mi familia no hubiera sido posible alcanzar los 500 partidos con el Atlético»

El día que se cumplían once años del fallecimiento de Luis Aragonés, también era el día que Simeone alcanzaba los 500 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid en Liga. Los intangibles golpearon a un Mallorca de menos a más a lo largo del partido, pero castigado por los rojiblancos tanto en el primero, disparo de Lino cruzado, como en el segundo tiempo tras una genialidad Griezmann. Los de Simeone cumplen antes del derbi ante el Real Madrid.

«Miramos al presente, pero estoy muy contento por este recorrido. Mucha gente en el cuerpo técnico que hoy no está nos ayudó para llegar a este liugar. Muchos futbolistas que han representando la idea de juego. Muchos dirigentes que ya no están… Me pone muy contento y me permito agradecer estos 500 partidos para mi familia. Para mi mujer, mis hijos porque sin su apoyo esto es imposible. Son muchos años dando mucho cariño a un club que quiero muchísimo, pero le quito mucho tiempo a la familia. Lo comparto con ellos», comenzó Simeone su intervención en rueda de prensa.

Dejó el Atlético su portería imbatida ante el Mallorca, un mantra para el Cholo»Los equipos que terminan peleando por cosas importantes son los que menos goles reciben. Nuestra búsqueda siempre es tener esta situación y seguir haciéndolo como se está haciendo en ataque. Necesitábamos ganar. Pudimos resolver antes el partido. Ha sido de esos partidos que parece que vas ganando de dos goles y sólo es de uno. Se cerró con una genialidad de Griezmann. Necesitábamos ganar», desveló Simeone.

Un viaje de casi 14 años y de los que el Cholo hace repaso. «Soy muy afortunado. He tenido gente trabajando alrededor mío que lo hace muy bien. Dirigentes que me ayudaron a traer futbolistas que fueron importantes y los jugadores nos han seguido. Hay que agradecérselo a ellos. No hay ideas que valgan si no hay una consecuencia con hechos en el campo. Recuerdo a Gabi, Miranda, Godín, Juanfran… Dejaron un legado que representan los jugadores actuales.», analizó Simeone.

Julián Álvarez, Koke y Le Normand estaban apercibidos de sanción. Los dos primeros se salvaron, pero el central vio la amarilla y se pierde el derbi ante el Real Madridn. «Pensamos qué equipo era el que mejor podíamos presentar para ganar el partido de hoy y no dudamos en ir para adelante con los que creíamos que podíamos resolver el partido. Porque la Liga es partido a partido», dijo Simeone.

El hijo del Cholo, Giuliano, volvió a ser uno de los mejores jugadores del Atlético, pero el técnico le cuesta el halago cuando su hijo está de por medio. «Las cosas, cuando se ven, no necesitan ser acentuadas más. Lo invitamos a seguir trabajando de la misma manera. Él sabe cómo trabajamos, porque dentro del equipo es un futbolista más, y le vamos a exigir que siga mejorando porque tiene margen para hacerlo».

Reinildo también cuaó un gran partido tanto ofensiva como defensivamente. «En cada partido le pedimos cada futbolista lo que necesitamos para que aparezca dentro del juego. Necesitábamos que sostuviera en ataque como lo hizo, que cuando el equipo atacara por la derecha se prolongara por la izquierda porque le podía llegar la oportunidad. Hizo un partido importante», finalizó Simeone.