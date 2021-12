El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado e inhabilitado para el ejercicio de cargo público al diputado de la CUP Pau Juvillà. El representante antisistema es miembro de la mesa del Parlament, que preside la imputada Laura Borràs, ejerciendo el cargo de secretario del órgano director del legislativo catalán. La condena impuesta por el TSJC es de seis meses de inhabilitación como cargo público por desobedecer durante la campaña de 2019 las indicaciones de la Junta Electoral, en su etapa como concejal, y no atender la demanda de retirar los lazos amarillos del ayuntamiento de Lérida.

El ahora diputado autonómico, en el juicio, afirmó que él como concejal no era responsable de garantizar la neutralidad institucional. Es por ese motivo, apuntó Juvillà, por lo que en 2019 no retiró los lazos amarillos del despacho de su grupo en el ayuntamiento en período electoral. Considera que de haberlo hecho se habría autocensurado y lesionado su libertad ideológica al no mostrar unos símbolos que entonces colgaban de varios edificios públicos de Cataluña para reclamar la libertad de los presos indultados en junio de este mismo año por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque la Fiscalía solicitaba una condena de ocho meses de inhabilitación y una sanción económica de 1.440 euros, posición que ha mantenido hasta el final del proceso judicial, los magistrados han rebajado dicha petición hasta los seis meses de inhabilitación y 1.080 euros de multa. Como ocurrió hace poco más de un año con Quim Torra, cuando el Tribunal Supremo hizo efectiva su inhabilitación, ahora la mesa del Parlament de la que él mismo forma parte deberá votar la pérdida de su credencial en favor del siguiente candidato de la lista de la CUP por Lérida.

Pendientes de la respuesta

La respuesta que pueda dar ahora Pau Juvillà y la propia mesa del Parlament, el mismo día que en el legislativo catalán se celebra el último pleno del año, es la gran incógnita. En el caso de Torra la CUP se mostró completamente contraria a la retirada del acta de diputado del que entonces era presidente de la Generalitat. Anteriormente, por un caso similar relacionado con la exposición de una estelada en la fachada del ayuntamiento de Berga, también fue inhabilitada la exalcaldesa de esta localidad Montse Venturós. En su caso mantuvo las funciones de la alcaldía, para desobedecer a los tribunales, aunque nunca llegó a firmar ningún documento que pudiera ponerle en un problema legal.