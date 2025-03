El Tribunal Superior de Cataluña pide al Gobierno el indulto de la corrupta Laura Borrás

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido al Gobierno el indulto parcial a la condenada por corrupción Laura Borrás y suspende su ingreso en prisión. Esta decisión llega después de que la Fiscalía sanchista saliera al rescate de la dirigente independentista, solicitando también que no entrara en la cárcel a la espera del indulto.

La Sala Civil y Penal del TSJC ha dictado un auto en el que solicita al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de una propuesta, el indulto parcial en favor de Laura Borrás, ex presidenta de Junts y del Parlamento Catalán. Borrás está condenada por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial.

El indulto se pide para que afecte sólo al tiempo que supera los dos años de la pena impuesta, que en su totalidad es de cuatro años, seis meses y un día. Asimismo, el acuerdo se dirige a suspender la condena de prisión hasta que se resuelva la solicitud de indulto parcial. Lo que no se mueve tras la petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son los nueve años de inhabilitación que se impusieron a Borrás. Por tanto, la ex presidenta del Parlament catalán no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público.

Dentro de la resolución también se incluye la suspensión durante cuatro años de la pena de dos años de prisión a Isaías H., el informático al que Borràs benefició al fraccionar contratos para adjudicárselos cuando la ex presidenta de Junts era directora de la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2018. El informático fue condenado por un delito continuado de falsedad en documento oficial y por también por otro continuado de falsedad en documento mercantil.

El TSJC pone como condición a Isaías H. que no cometa nuevos delitos durante el plazo de la suspensión y que realice 146 días de trabajo en beneficio de la comunidad. También suspende durante tres años la pena de prisión de un año y dos meses que impuso al empresario Andreu P. como autor de los mismos delitos que Isaías H. con la condición de que no delinca durante el plazo de la suspensión.

Laura Borrás citada el 4 de abril

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña requiere que Laura Borrás y los otros dos condenados se personen en el Palau de Justicia de Barcelona el próximo 4 de abril para informarles de que «se abstengan de llevar a cabo las actividades, empleos o cargos para los que han sido inhabilitados» y para que abonen las multas impuestas.

La sentencia que se ejecuta, que fue confirmada por el TSJC el pasado 10 de febrero, impuso inhabilitación durante nueve años para Laura Borrás, cuatro años para Isaías H., y un año y 10 meses para Andreu P. También fijó multas de 36.000 euros para la expresidenta del Parlament y ex presidenta de Junts, de 2.100 euros para el informático Isaías H. y de 2.250 para el empresario Andreu P.