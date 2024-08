El ridículo con Puigdemont llega a la prensa internacional: «Reaparece tras 7 años y desaparece»

La prensa internacional ya se hace eco de la «desaparición» de Carles Puigdemont en su regreso a España. Importantes cabeceras europeas, como Le Monde o The Guardian, y también medios estadounidenses como The New York Times, ya recogen el discurso del líder independentista y su posterior desaparición. Y no sólo la prensa escrita ha puesto el foco en Cataluña: grandes cadenas de televisión europeas han cortado su boletín informativo de la mañana para conectar en directo con Barcelona.

En estos momentos, Carles Puigdemont se encuentra en paradero desconocido. Tras su discurso rodeado de sus afines, el líder independentista debía encaminarse al Parlament, donde a lo largo de esta mañana se celebra la investidura de Salvador Illa. Sin embargo, eso no ha ocurrido y los Mossos d’ Esquadra han tenido que activar la Operación Jaula para su detención. Tanto el regreso como la desaparición han llamado la atención de los medios internacionales, que ya llevan en sus webs que las autoridades españolas han perdido el rastro a Puigdemont.

Le Monde

Le Monde ha destacado la desaparición de Puigdemont tras su regreso a España. El diario francés ha resaltado la incertidumbre que se vive a la entrada del Parlament y resalta que Puigdemont ha vuelto a abandonar el país. «Ante las puertas del Parlamento reina la mayor incertidumbre y corre el rumor de que Carles Puigdemont ha vuelto a huir», recoge este medio.

The Guardian

El diario The Guardian se hace eco directamente de la huida, y ya narra en directo la Operación Jaula. «La Policía ya busca al separatista Carles Puigdemont tras su regreso a España», titula el citado medio.

The Times

The Times abría esta mañana la sección de España contando que «Carles Puigdemont regresa a Cataluña desafiando la orden de arresto española». En este artículo resaltan los siete años en los que Puigdemont ha residido fuera de España y también destacan que, a pesar de la Ley de Amnistía, podría ser arrestado, pues el delito de malversación no está recogido: «La Policía bloquea Barcelona para buscar a Carles Puigdemont».

Frankfurter Allgemeine

En Alemania también se hacen eco del regreso y desaparición de Puigdemont. El Frankfurter Allgemeine titula: «El separatista Puigdemont regresa a España». El prestigioso diario germano también pone el acento en la locura que se está viviendo en las calles catalanas. Explica que «después de casi siete años en el extranjero, Carles Puigdemont pronunció un breve discurso ante sus seguidores en Barcelona y luego volvió a desaparecer inmediatamente. Le amenazan con arrestarlo en España».

The New York Times

El diario estadounidense más destacado incide en que «Carles Puigdemont regresa a Cataluña desafiando la orden de arresto española».

Así, muchos de estos diarios han abierto una publicación en directo para ir informando sobre el paradero, aún desconocido, de Puigdemont, así como de las medidas que están llevando a cabo los Mossos d’ Esquadra en el marco de la Operación Jaula.