El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dejará la presidencia de JxCAT en el congreso que celebrará el partido el próximo 4 de junio en Argelers, en el sur de Francia, tal y como reveló OKDIARIO hace unas semanas.

Puigdemont ha escrito una carta dirigida a la militancia de su partido en la que recalca que «ahora es necesario» que JxCAT «tenga una nueva presidencia», que «participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondo de las decisiones políticas que haya que adoptar», algo de lo que él, huido de la justicia en Bélgica, se había ido distanciando para centrarse en el denominado Consejo por la República.

«Ahora es necesario, a mi entender, que el partido tenga una nueva presidencia. Que participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondos de las decisiones políticas que sea necesario tomar. Por ello no presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido, aunque me gustará mucho y me sentiré honrado de poder despedirme como presidente de manera presencial, a vuestro lado», asegura el ex presidente del Govern. Esto deja aún más abierta la renovación de la dirección de JxCAT, ya que también el ahora secretario general, Jordi Sànchez, ha avanzado que no optará a la reelección.

«Aire fresco»

El mal rumbo de la organización que él mismo fundó junto al indultado Jordi Sànchez, que también abandonará todas sus responsabilidades dentro de Junts, están detrás de la petición de varios territorios para que ambos -y Laura Borràs- dejen paso a nuevas generaciones. «Sólo así podremos salvar el proyecto», argumentan algunos dirigentes regionales a OKDIARIO.

Y es que ni Puigdemont, ni Sànchez ni Borràs suman. «Ya no aportan mucho», reconocen en las filas de Junts. «Y cuando ocurre eso lo mejor es que se aparten para que entre aire fresco», resume un dirigente. Una invitación en toda regla a marcharse que, según la decisión adoptada por los dos principales dirigentes, parecen haber entendido a la perfección. «Hay que preparar las elecciones municipales sin ataduras», dice otro peso pesado de JxCAT. Y el ex president «todavía es de la vieja escuela del dedazo».