La dirección de JxCAT, encabezada por Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, ceden a las presiones de sus cuadros territoriales y adelantarán el congreso de la formación al próximo mes de junio. Un cónclave que según ha podido saber OKDIARIO, de fuentes cercanas al ex president, se celebrará en territorio francés «para evidenciar la represión y el exilio» y facilitar su asistencia. En este congreso los dos máximos dirigentes dimitirán de sus cargos con la mirada puesta en un adelanto electoral en Cataluña.

Hace varias semanas que las tensiones afloran en el seno de la formación separatista. La forma de manejar el partido de sus dirigentes, «de forma muy autoritaria, desde Bruselas y sin consultar las grandes decisiones a las bases», han agotado la paciencia de muchos cargos. Sobre todo de alcaldes y concejales que se juegan mucho en las elecciones municipales del año que viene.

A falta de prácticamente 365 días para que arranque la campaña electoral, Junts no sabe todavía en cuántos municipios se va a poder presentar, si en todos lo podrá hacer con sus siglas -en disputa con sus ex socios convergentes del PDeCAT que tienen el registro de las mismas- y con qué candidatos. Esa incertidumbre, sumada a los malos resultados de las últimas elecciones en el Parlament, han obligado a mover ficha a ls bases y a exigir el adelanto del congreso de la formación.

Los relevos

Sin Puigdemont, ni Sànchez ni Quim Torra -tres de los principales fundadores de Junts- y con una Laura Borràs en horas bajas y a punto de juicio por corrupción, las quinielas para la sucesión están completamente abiertas. La ex consejera de presidencia y ex portavoz del partido, Elsa Artadi, se ha descartado para centrarse en ganar la alcaldía de Barcelona. Tampoco el jefe de filas en el Parlament, Albert Batet, reúne los apoyos para tratar de asaltar la dirección de Junts.

El actual portavoz Josep Rius -que fue mano jefe de gabinete de Carles Puigdemont durante el referéndum-, el diputado radical Joan Canadell o el exconsejero de Territori Damià Calvet -que perdió las primarias para ser el presidenciable frente a Borràs- son algunos de los nombres que suenan para liderar el proyecto. Aunque son muchas las diferencias ideológicas entre ellos. El exconsejero indultado Jordi Turull aglutina gran parte de las ideologías junteras. Y es que JXCat nunca se ha acabado de definir por el amalgama de sensibilidades que habitan.

Adelanto electoral

Uno de los motivos por los que la dirección de Junts per Catalunya accede a adelantar el congreso de la formación es por «la alta posibilidad» de que Pere Aragonés convoque elecciones anticipadas para este mismo año. El bloqueo al que Laura Borràs someterá el Parlament al negarse a dimitir una vez se habrá juicio oral contra ella, tal y como le obliga el reglamento de la cámara, no dejará otra opción al presidente de la Generalitat que disolver el legislativo e ir a las urnas. La idea es que sea la nueva dirección quien tutele esa campaña con nuevas caras y liderazgos.