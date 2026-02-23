Ni Carrefour ni Lidl: éste es el supermercado favorito de los catalanes y no tiene rival

Hay dos supermercados, pertenecientes a la misma cadena o grupo que siguen teniendo la confianza de los catalanes. No es Lidl, ni Mercadona y repitan como supermercado favorito de los catalanes. Hablamos de Esclat y Bon Preu, que se valoran por una combinación de precios competitivos, fuerte identidad territorial y apuesta constante por la calidad.

Según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la que participaron 4.886 socios, ambos supermercados encabezan el ranking de satisfacción entre 46 cadenas analizadas. Los resultados, publicados en la revista OCU Contigo, reflejan una valoración especialmente positiva en aspectos como el surtido de productos, la limpieza, los horarios y, sobre todo, la relación calidad-precio, que resultan decisivos para los consumidores. El estudio de la OCU destaca que, aunque la satisfacción general con supermercados e hipermercados es alta, existen diferencias notables en cuestiones clave como los precios, la atención al cliente y la calidad de los productos frescos.

Cuál es el supermercado favorito de los catalanes

En este contexto, Esclat y Bon Preu sobresalen no solo por mantener tarifas competitivas, sino también por su cercanía al consumidor catalán. «La proximidad geográfica influye tanto como el precio en la elección del establecimiento, y estas cadenas han sabido combinar ambos factores con una identidad de marca sólida», destaca la encuesta de OCU. A su vez, el informe valora que ambos supermercados se basan en raíces familiares, innovación constante y compromiso con el territorio.

La encuesta de la OCU sitúa a Esclat y Bon Preu en la primera posición entre las cadenas de supermercado mejor valoradas por los catalanes. El informe señala que los precios continúan siendo el principal criterio de elección, junto con la cercanía al domicilio. En ambos apartados, obtienen puntuaciones destacadas.

Además del precio, si bien es algo más alto que otros establecimientos como Mercadona o Lidl, los consumidores catalanes valoran la amplitud del surtido, la organización de los espacios y la limpieza. La experiencia de compra se percibe como cómoda y eficiente.

«En el caso de Esclat, sus grandes superficies permiten realizar compras voluminosas, mientras que Bon Preu responde mejor a compras más frecuentes y de proximidad», mencionan las autoridades de la OCU.

También comentan que los usuarios valoran la atención en las secciones de frescos, como carnicería, pescadería y panadería. Estos espacios, atendidos por personal especializado, refuerzan la sensación de calidad y confianza.

El supermercado favorito de los catalanes: modelo empresarial familiar

El origen del grupo explica parte de su éxito. Según la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID), el Grupo Bon Preu nació cuando los hermanos Joan y Josep Font continuaron el negocio familiar fundado por sus padres. Con el tiempo, transformaron aquella tienda tradicional en un potente grupo de distribución alimentaria en Cataluña.

«A pesar de su crecimiento, la empresa ha mantenido un fuerte carácter familiar y un compromiso explícito con el territorio», aseguran desde la ACCID. En este sentido, es una organización comprometida con los ciudadanos y orientada a proporcionar máxima satisfacción en precio, servicio y calidad. De esta manera, la coherencia entre discurso y práctica fortalece la confianza del consumidor.

Los informes de la OCU presentan como el supermercado favorito de los catalanes los valores corporativos, como la honestidad, la voluntad de crecer, la conciencia de equipo y el pragmatismo, entre los rasgos de la cultura interna de los supermercados. Además, esta filosofía empresarial se traduce en una gestión cercana y en una toma de decisiones alineada con las necesidades del mercado local.

Innovación y diversificación como claves del éxito

Otro factor determinante del supermercado favorito de los catalanes es su capacidad de adaptación. El grupo ha diversificado su actividad más allá del supermercado tradicional. En este sentido, bajo la marca Bon Preu operan establecimientos de tamaño medio, entre 400 y 1.500 metros cuadrados, con fuerte presencia de productos frescos y orgánicos.

Según ACCID, la marca Esclat agrupa hipermercados de gran superficie, con aparcamiento y servicios adicionales como horno de pan, zona de sushi o bazar. «Esta diferenciación permite atender distintos perfiles de consumidor, desde familias que realizan grandes compras hasta clientes urbanos que buscan rapidez y proximidad», aseguran.

La expansión también incluye estaciones de servicio Esclatoil y la plataforma online BonpreuEsclat, pionera en España en ofrecer recogida sin bajar del coche.

Precio, proximidad y confianza del consumidor

La encuesta de la OCU sobre el supermercado favorito de los catalanes confirma que el precio es el factor más determinante en la elección del supermercado. Sin embargo, no actúa de forma aislada. La confianza, la calidad percibida y la proximidad física completan la ecuación.

Esclat y Bon Preu han logrado equilibrar estos elementos. Su implantación en el territorio catalán facilita el acceso y refuerza el sentimiento de pertenencia. Muchos consumidores perciben la marca como propia, lo que genera fidelidad a largo plazo.

La combinación de tradición familiar, innovación tecnológica y compromiso territorial explica por qué, según la OCU y los datos recogidos por la ACCID, estas cadenas se han convertido en las más valoradas por los catalanes.