La formación antisistema de la CUP quiere presentar una propuesta en el debate de política general que comienza este martes en el Parlament que plantea impulsar un nuevo referéndum separatista en Cataluña antes de que finalice la actual legislatura. Los antisistema buscan forzar a ERC y a JxCAT a pronunciarse sobre esta propuesta en plenas relaciones de la Generalitat con el Gobierno de Pedro Sánchez en la mesa de negociación.

La propuesta deberá pasar por la Mesa del Parlament para su tramitación. Una vez superada esta fase, se votaría en el Pleno del Parlament para que salga adelante. El independentismo cuenta con mayoría absoluta tanto en la Mesa como en el Pleno de la cámara catalana, por lo que ERC y JxCAT deberán pronunciarse.

La propuesta de la CUP busca la celebración de un referéndum separatista en Cataluña antes de que acabe la legislatura, que termina en 2024. Se trata de un texto con un único punto a someter en votación, según ha revelado La Vanguardia. La iniciativa insta al Govern de Pere Aragonès a hacer «todo lo posible» para que salga adelante un referéndum ilegal similar al de 2017. En su preámbulo se recoge que la única vía de resolución del «conflicto catalán» es «la amnistía y la autodeterminación».

El debate de política general comienza este martes a las 16:00 horas en el Parlament con el discurso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Continuará el miércoles con el debate parlamentario y finalizará este jueves, cuando a partir de las 16:00 horas se voten las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios. La CUP espera que su iniciativa sea sometida a votación.

El separatismo cuenta con mayoría absoluta en la cámara catalana. La Mesa del Parlament está presidida por Laura Borràs, de JxCAT. En general, la Mesa está compuesta por dos miembros de JxCAT, dos de ERC, dos del PSC y uno de la CUP. Las tres formaciones separatistas cuentan con un total de 74 diputados en el Parlament, seis más que la mayoría absoluta de la cámara, cifrada en 68.

«No es factible»

La presidenta de la cámara catalana no ve factible un referéndum separatista en esta legislatura. Laura Borràs considera que un nuevo referéndum en Cataluña debería ser «acordado, vinculante y con reconocimiento internacional». Tampoco ha revelado el sentido del voto de su formación ante esta propuesta.

«El 1-O es una victoria democrática del independentismo que no valoramos lo suficiente», ha asegurado Borràs este martes en una entrevista concedida a Catalunya Rádio. «Plantear un nuevo referéndum en el contexto actual con el Estado que tenemos en frente no sé si es muy viable. Un nuevo referéndum no es factible porque (el Estado) tomaría las medidas para que no ocurriera lo del 1-O», ha apostillado la dirigente de JxCAT.