Cielo nuboso y probables precipitaciones débiles y dispersas marcarán el día en toda la provincia, especialmente en el interior. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que en el litoral soplará un viento del suroeste moderado. En el resto, el viento será flojo, aumentando a moderado del oeste por la tarde, con rachas muy fuertes en el extremo oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de febrero

Barcelona: cielo cambiante con posibles chubascos

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una mezcla de nubes que podrían dejar caer algunas gotas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es notable, especialmente en las primeras horas, donde el ambiente se sentirá algo pesado debido a la alta humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados y aunque el viento soplará suave, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, no será suficiente para despejar del todo el cielo.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, ofreciendo un respiro a la lluvia, aunque aún hay margen para algún chubasco. La sensación térmica alcanzará los 19 grados, lo que hará que la tarde se sienta más cálida de lo que marcan los termómetros. Con la puesta del sol a las 18:18, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz, aunque el cielo seguirá mostrando su carácter cambiante hasta el final del día.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 10. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 85% y el viento del sur soplará con una media de 10 km/h, aunque se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde: mientras que la primera parte del día se presenta con un cielo parcialmente nublado, la tarde traerá cielos más despejados, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 30%. Con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20 grados, la humedad puede resultar agobiante, así que es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para combatir el descenso térmico.

Cielo nublado con posibles lluvias en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 11 grados, mientras la humedad se siente bastante alta, alcanzando el 85%. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55%, lo que sugiere que podrían caer algunas gotas antes del mediodía. El viento soplará de forma moderada, con una velocidad de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atentos.

Por la tarde, el cielo se despejará un poco más, aunque la probabilidad de lluvia se reduce al 25%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable, aunque la humedad seguirá haciendo que el ambiente se sienta pesado. Con el sol saliendo a las 07:52 y poniéndose a las 18:18, disfrutaremos de más de 10 horas de luz, ideal para aprovechar el día a pesar de las inclemencias del tiempo.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados y aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas son leves y no afectarán significativamente el día. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La jornada invita a salir y aprovechar el aire fresco, ideal para recargar energías y disfrutar de la ciudad.