Cataluña se prepara para lo peor y METEOCAT avisa: rachas de viento de hasta 170 km/h y nieve en cotas muy bajas

Se prepara Cataluña para un nuevo aviso de Meteocat

Rachas de viento de hasta 170 km/h y nieve en cotas muy bajas

De momento, la AEMET no tiene ninguna duda de lo que está por llegar: «En el Pirineo, cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones, localmente persistentes en el valle de Arán y resto de cara norte del Pirineo occidental. Cota de nieve bajando de 2000 m a los 1600-1800 m. En el resto, intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, notable en las mínimas, localmente extraordinario en Pirineos. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en la mitad sur, probables en cumbres del Pirineo con ventisca y otras zonas altas o expuestas de la mitad norte». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes en el valle de Arán y resto de cara norte del Pirineo occidental. Rachas muy fuertes del oeste y noroeste en la mitad sur, probables en cumbres del Pirineo con ventisca y otras zonas altas o expuestas de la mitad norte».

Para el resto de España, la situación no será mucho mejor: «Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones. Los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. Predominio de cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y sur, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 m al final. Cielos despejados en Canarias. Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el valle del Guadalquivir con pocos cambios. Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo».