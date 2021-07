El ex presidente de la Generalitat y eurodiputado de JxCAT Carles Puigdemont hará novillos este martes. El político separatista no cumplirá con su obligación de acudir al pleno del Parlamento Europeo que se celebrará en Estrasburgo para no coincidir con Oriol Junqueras. El objetivo de este gesto: obligar así al líder de ERC a viajar el miércoles a Waterloo para visitarle.

Desde que Junqueras y el resto de políticos encarcelados fueron indultados hace dos semanas, JxCAT buscaba la foto del ex vicepresidente visitando al ex presidente. Una imagen de sometimiento con la que Puigdemont quiere hacerse la víctima y denunciar que mientras sus compañeros ya están en libertad, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, él sigue sin poder volver a España.

La intención de Junqueras era facilitar ese reencuentro con Carles Puigdemont en el marco del pleno del Parlamento Europeo que se celebra este martes en Estrasburgo y al que el líder de Junts per Catalunya debía acudir como parlamentario en activo. Por ello cobra más de 12.000 euros al mes. El ex vicepresidente acude para reivindicar que debería ocupar un escaño en la cámara europea, ya que fue elegido en los últimos comicios.

Al saber de las intenciones de Oriol Junqueras, Puigdemont se borró del pleno y trasladó a ERC que la cita debía ser en Waterloo y el miércoles. Tras varias discusiones los equipos de ambos políticos acordaron el encuentro en el marco de una gira europea, junto al resto de políticos de ERC indultados, que llevará a los condenados a Estrasburgo y la delegación del Govern en Bruselas. De hecho la visita a Puigdemont será el último de los compromisos.

Recelo de ERC

A día de hoy, Puigdemont no puede volver a España, ya que sería detenido en virtud de una orden de detención y entrega en territorio nacional, por lo que la reunión sólo puede producirse si el presidente de ERC acude a Waterloo. Y en esa foto tiene especial interés el ex presidente de la Generalitat. Con Junqueras ya libre, es Puigdemont quien pretende rentabilizar el mensaje de que la represión del Estado sigue viva.

Fuentes de ERC explican que esa foto sería una imagen de sumisión de Junqueras ante Puigdemont, que aún pretende ejercer como presidente de la Generalitat bajo el paraguas institucional del Consell per la República, y una oportunidad para recordar que él continúa sin poder volver a casa mientras quien fuera su número dos ya es disfruta de la libertad.