La cara B del Carnaval en Cataluña: los refranes catalanes que no se atreven a decir en otros sitios

Durante el Carnaval en Cataluña todo vale. Es una época de fiesta, de extravagancia donde todo está permitido. Tanto es así que hay una serie de refranes catalanes que se dicen precisamente durante estas fechas. ¿Cuáles son y por qué se narran en días de festividad?

Carnaval quince veces y Navidad cada mes, hubiese Pascua diaria y la Cuaresma nunca viniese. Es uno de los diversos dichos populares y refranes que destaca el Ayuntamiento de Barcelona y que se dice durante el Carnaval en Cataluña. Este dicho popular describe muy bien cuáles son las fiestas más apreciadas del calendario, y tal festividad las encabeza. La juerga y el desenfreno de estas semanas es una de las más esperadas del refranero. A veces describe simplemente las características de la fiesta, pero, siendo como es una herramienta moralizante, el refranero también dedica mucho espacio a explicar que las consecuencias de tantos excesos pueden ser nefastas.

El Carnaval en Cataluña y los refranes que se suelen decir

Uno de los más destacados y que definen como ninguno cómo es tal fiesta es per carnaval tot s’hi val (por carnaval todo vale). Este desorden temporal nos puede divertir, pero también hay que estar alerta, pues el refranero advierte: per carnestoltes, totes les bèsties van soltes (por carnaval, todas las bestias van sueltas). Otro de los que se dicen y también se realizan de manera siempre simbólica.

El Ayuntamiento de Barcelona relata algunos de estos refranes tan populares, de los cuales solo se dicen en el Carnaval en Cataluña.

Por eso está el famoso: per carnaval tothom és igual (por carnaval todo el mundo es igual). Por lo tanto, en carnaval participa todo el mundo, pero no siempre en igualdad de condiciones: Carnestoltes fresques, el blat a divuit, quants n’hi ha que ballen amb el ventre buit (carnavales frescos, el trigo a dieciocho, cuántos hay que bailan con el vientre vacío).

En estos días de fiesta y desenfreno, también hay dichos populares que significan muchas otras cosas como el Del carnaval, no en facis cabal (del carnaval, no hagas caudal). Incluso los que están relacionados con las bodas: casament de Carnaval, casament que res val (boda de carnaval, boda que nada vale). Es decir, se ha hecho bajo la influencia de unas fiestas, y lo que sucede durante tales días de fiesta solo tiene validez legal y moral en el marco de esta fiesta.

Otros refranes típicos del Carnaval en Cataluña

Ya se sabe que la Cuaresma significa otra de las etapas al acabar la lujuria, por esto el refrán: Pel boig, tot l’any és carnestoltes (para el loco, todo el año es carnaval) tiene un gran significado en estos días.

En estos días, uno puede dejarse llevar por los excesos, es la norma. De ahí el refrán Per Carnaval, més vi que pa (por carnaval, más vino que pan), Pel temps de Carnestoltes, molt vi i molts poca-soltes (por carnaval, mucho vino y muchos sinvergüenzas) y también la carne está presente, al poder comer lo que se quiera antes de que venga la Cuaresma. Uno de estos refranes: La carn que no es remou per Carnestoltes, no és carn, és fang (la carne que no se remueve por carnaval no es carne, es barro).

Más refranes que además indican el gasto exagerado en dinero de esa fiesta es: el martes de carnaval es un día divertido: nos limpia los bolsillos y nos hace ir contentos a la cama. Y, a veces, tiene forma de problema familiar: Quan el pare fa Carnestoltes, els fills fan Quaresma (cuando el padre hace carnaval, los hijos hacen Cuaresma).

Refranes sobre embarazos no deseados

En época de Carnaval en España, también hay refranes que están relacionados con aquellos embarazos no deseados, porque la pasión y locura de la fiesta llegan a tener consecuencias.

De ahí este refrán: Els pecats de carnaval surten per Tots Sants (los pecados de carnaval salen por Todos los Santos), Les ballades de carnaval, surten per Tots Sants (los bailes de carnaval salen por Todos los Santos). Y ello unido a las bromas que también están presentes en una de las fiestas más locas del calendario.

De ahí salen estos otros dichos, Les bromes de carnestoltes són penes de Tots Sants (las bromas de carnaval son penas de Todos los Santos), Rialles de carnestoltes, ploralles de Tots Sants (carcajadas de carnaval, lloros de Todos los Santos).

Como es sabido, estas bromas que podían desembocar en embarazos no deseados y en bodas que debían hacerse sí o sí porque antaño las bodas en broma acababan siendo forzosas. Por esto nada mejor que los refranes: Amors de carnestoltes, casaments de revoltes (amores de carnaval, bodas de revueltas).